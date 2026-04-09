Патриарх РПЦ Кирилл вместо Чистого четверга несколько минут поздравлял верующих с праздником с января

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл во время проповеди в Чистый четверг допустил ошибку, поздравив верующих с Богоявлением. Этот праздник традиционно отмечают в январе, а не весной.

Это вызвало немалые насмешки в сети, пишут росСМИ.

Как российский патриарх опозорился?

Инцидент произошел 9 апреля во время богослужения, когда патриарх неожиданно начал говорить о празднике Богоявления (Крещение Господне), которое в православной традиции отмечают в январе. В течение нескольких минут он продолжал проповедь, посвященную именно этому празднику, не замечая несоответствия календарю.

Лишь после того, как ему передали открытую книгу с правильным текстом, Кирилл исправился и отметил, что в этот день верующие отмечают Чистый четверг. После этого он продолжил выступление уже в соответствии с актуальной датой церковного календаря.

Кирилл поздравил верующих с праздником, который отмечают в январе: смотрите видео

По данным медиа, на официальном сайте Московского патриархата проповедь опубликовали в отредактированном виде. Из нее убрали упоминания о Богоявлении, которые прозвучали во время выступления.

Ситуация быстро получила огласку в социальных сетях, где пользователи активно обсуждали ошибку священнослужителя. Часть комментаторов связала инцидент с возрастом патриарха – ему сейчас 79 лет. В то же время в медиа ранее появлялись предположения о возможных когнитивных проблемах у Кирилла, однако официального подтверждения этой информации нет.

