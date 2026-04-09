Патриарх РПЦ Кирилл вместо Чистого четверга несколько минут поздравлял верующих с праздником с января
- Патриарх Кирилл во время проповеди на Чистый четверг ошибочно поздравил верующих с Богоявлением.
- Инцидент вызвал насмешки в сети, впоследствии его исправили на официальном сайте, удалив упоминания о январском празднике.
Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл во время проповеди в Чистый четверг допустил ошибку, поздравив верующих с Богоявлением. Этот праздник традиционно отмечают в январе, а не весной.
Это вызвало немалые насмешки в сети, пишут росСМИ.
Как российский патриарх опозорился?
Инцидент произошел 9 апреля во время богослужения, когда патриарх неожиданно начал говорить о празднике Богоявления (Крещение Господне), которое в православной традиции отмечают в январе. В течение нескольких минут он продолжал проповедь, посвященную именно этому празднику, не замечая несоответствия календарю.
Лишь после того, как ему передали открытую книгу с правильным текстом, Кирилл исправился и отметил, что в этот день верующие отмечают Чистый четверг. После этого он продолжил выступление уже в соответствии с актуальной датой церковного календаря.
Кирилл поздравил верующих с праздником, который отмечают в январе: смотрите видео
По данным медиа, на официальном сайте Московского патриархата проповедь опубликовали в отредактированном виде. Из нее убрали упоминания о Богоявлении, которые прозвучали во время выступления.
Ситуация быстро получила огласку в социальных сетях, где пользователи активно обсуждали ошибку священнослужителя. Часть комментаторов связала инцидент с возрастом патриарха – ему сейчас 79 лет. В то же время в медиа ранее появлялись предположения о возможных когнитивных проблемах у Кирилла, однако официального подтверждения этой информации нет.
Не первый курьез с Кириллом: какие еще глупости он делал недавно?
На днях патриарх Русской православной церкви Кирилл, известный также как Владимир Гундяев, назвал кремлевского лидера Владимира Путина "настоящим православным вождем". По его мнению, появление такого руководителя является проявлением "чуда божьего" и свидетельствует о том, что глава России действительно исповедует православную веру не только формально, но и искренне по собственным убеждениям.
Патриарх Кирилл призвал молиться за "защиту священной России" во время пасхального поздравления. Он назвал вторжение России в Украину "междоусобной ссорой", которую, по его словам, должен остановить Господь.
Настоятель так называемой русской православной церкви патриарх Кирилл, который благословлял россиян на убийство гражданских в Украине, в очередной раз пробил дно. На этот раз нелепое заявление главы РПЦ оправдывало ядерный шантаж Кремля. Патриарх Кирилл посетил Саров, где расположен федеральный центр страны-агрессора по производству ядерных боеприпасов. Во время своего выступления он цинично заявил будто Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию, которое было создано "по промыслу божьему".