24 Канал Новости политики Патриарх РПЦ Кирилл вместо Чистого четверга несколько минут поздравлял верующих с праздником с января
9 апреля, 23:49
Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Патриарх Кирилл во время проповеди на Чистый четверг ошибочно поздравил верующих с Богоявлением.
  • Инцидент вызвал насмешки в сети, впоследствии его исправили на официальном сайте, удалив упоминания о январском празднике.

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл во время проповеди в Чистый четверг допустил ошибку, поздравив верующих с Богоявлением. Этот праздник традиционно отмечают в январе, а не весной.

Это вызвало немалые насмешки в сети, пишут росСМИ.

Смотрите также Грех ли праздновать Пасху дважды – 5 и 12 апреля

Как российский патриарх опозорился?

Инцидент произошел 9 апреля во время богослужения, когда патриарх неожиданно начал говорить о празднике Богоявления (Крещение Господне), которое в православной традиции отмечают в январе. В течение нескольких минут он продолжал проповедь, посвященную именно этому празднику, не замечая несоответствия календарю.

Лишь после того, как ему передали открытую книгу с правильным текстом, Кирилл исправился и отметил, что в этот день верующие отмечают Чистый четверг. После этого он продолжил выступление уже в соответствии с актуальной датой церковного календаря.

Кирилл поздравил верующих с праздником, который отмечают в январе: смотрите видео

По данным медиа, на официальном сайте Московского патриархата проповедь опубликовали в отредактированном виде. Из нее убрали упоминания о Богоявлении, которые прозвучали во время выступления.

Ситуация быстро получила огласку в социальных сетях, где пользователи активно обсуждали ошибку священнослужителя. Часть комментаторов связала инцидент с возрастом патриарха – ему сейчас 79 лет. В то же время в медиа ранее появлялись предположения о возможных когнитивных проблемах у Кирилла, однако официального подтверждения этой информации нет.

Не первый курьез с Кириллом: какие еще глупости он делал недавно?

  • На днях патриарх Русской православной церкви Кирилл, известный также как Владимир Гундяев, назвал кремлевского лидера Владимира Путина "настоящим православным вождем". По его мнению, появление такого руководителя является проявлением "чуда божьего" и свидетельствует о том, что глава России действительно исповедует православную веру не только формально, но и искренне по собственным убеждениям.

  • Патриарх Кирилл призвал молиться за "защиту священной России" во время пасхального поздравления. Он назвал вторжение России в Украину "междоусобной ссорой", которую, по его словам, должен остановить Господь.

  • Настоятель так называемой русской православной церкви патриарх Кирилл, который благословлял россиян на убийство гражданских в Украине, в очередной раз пробил дно. На этот раз нелепое заявление главы РПЦ оправдывало ядерный шантаж Кремля. Патриарх Кирилл посетил Саров, где расположен федеральный центр страны-агрессора по производству ядерных боеприпасов. Во время своего выступления он цинично заявил будто Россия осталась свободной благодаря ядерному оружию, которое было создано "по промыслу божьему".