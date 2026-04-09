Це викликало чималі насмішки у мережі, пишуть росЗМІ.
Як російський патріарх осоромився?
Інцидент стався 9 квітня під час богослужіння, коли патріарх несподівано почав говорити про свято Богоявлення (Хрещення Господнє), яке в православній традиції відзначають у січні. Протягом кількох хвилин він продовжував проповідь, присвячену саме цьому святу, не помічаючи невідповідності календарю.
Лише після того, як йому передали відкриту книгу з правильним текстом, Кирил виправився і зазначив, що цього дня віряни відзначають Чистий четвер. Після цього він продовжив виступ уже відповідно до актуальної дати церковного календаря.
Кирило привітав вірян зі святом, яке відзначають у січні: дивіться відео
За даними медіа, на офіційному сайті Московського патріархату проповідь опублікували у відредагованому вигляді. З неї прибрали згадки про Богоявлення, які пролунали під час виступу.
Ситуація швидко набула розголосу в соціальних мережах, де користувачі активно обговорювали помилку священнослужителя. Частина коментаторів пов’язала інцидент із віком патріарха – йому нині 79 років. Водночас у медіа раніше з’являлися припущення про можливі когнітивні проблеми у Кирила, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Не перший курйоз з Кирилом: які ще нісенітниці він робив?
Днями патріарх Російської православної церкви Кирило, відомий також як Володимир Гундяєв, назвав кремлівського лідера Володимира Путіна "справжнім православним вождем". На його думку, поява такого керівника є проявом "чуда божого" і свідчить про те, що очільник Росії дійсно сповідує православну віру не лише формально, а й щиро за власними переконаннями.
Патріарх Кирил закликав молитися за "захист священної Росії" під час великоднього вітання. Він назвав вторгнення Росії в Україну "міжусобною сваркою", яку, за його словами, має зупинити Господь.
Настоятель так званої російської православної церкви патріарх Кирил, який благословляв росіян на вбивство цивільних в Україні, вкотре пробив дно. Цього разу безглузда заява глави РПЦ виправдовувала ядерний шантаж Кремля. Патріарх Кирил відвідав Саров, де розташований федеральний центр країни-агресора з виробництва ядерних боєприпасів. Під час свого виступу він цинічно заявив буцімто Росія залишилася вільною завдяки ядерній зброї, яка була створена "за промислом божим".