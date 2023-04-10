Московский патриарх в очередной раз обвинил в этом Запад, заявив, что причиной войны в Украине стало якобы отсутствие общих ценностей. Об этом он заявил во время литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 9 апреля. Об этом пишут пропагандистские издания, передает 24 Канал.
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Что сказал Московский патриархат
"Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, обмануть нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, сохраняет христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда стало ясно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию", – сказал патриарх РПЦ.
Кремль использует информационную операцию в отношении УПЦ МП
- Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное представление России как религиозно толерантного государства при сознательном притеснении религиозных свобод в Украине. УПЦ МП – это продолжение страны-агрессора и инструмент гибридной войны Об этом заявили в Институте изучения войны.
- Аналитики подчеркнули, что УПЦ МП – это не независимая религиозная организация, а продолжение России и инструмент российской гибридной войны. УПЦ МП является подконтрольным Кремлю элементом Русской православной церкви в Украине.
- Кстати, один священник УПЦ МП в Лисичанске на Луганщине собирал информацию о своих конкурентах из священнослужителей ПЦУ и давал указания российским солдатам убить украинского монаха. Отмечается, что российские силы сделали все возможное, чтобы наказать отдельных священников УПЦ МП в Украине, которые не полностью сотрудничали с оккупантами.
- Как сообщалось, в феврале 2023 года российские войска провели обыск в соборе Александра Невского УПЦ МП в Мелитополе, чтобы зарегистрировать священников УПЦ МП, отказавшихся молиться за успех оккупантов в Украине или за здоровье предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. А в апреле 2022 года российские военные похитили священника УПЦ МП, активно раздававшего гуманитарную помощь украинским мирным жителям в городе Херсон.