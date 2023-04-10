Московский патриарх в очередной раз обвинил в этом Запад, заявив, что причиной войны в Украине стало якобы отсутствие общих ценностей. Об этом он заявил во время литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 9 апреля. Об этом пишут пропагандистские издания, передает 24 Канал.

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Что сказал Московский патриархат

"Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, обмануть нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, сохраняет христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда стало ясно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию", – сказал патриарх РПЦ.

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