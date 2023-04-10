Московський патріарх вкотре звинуватив у цьому Захід, заявивши, що причиною війни в Україні стала нібито відсутність спільних цінностей. Про це він заявив під час літургії у храмі Христа Спасителя у неділю, 9 квітня. Про це пишуть пропагандистські видання, передає 24 Канал.
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Що сказав московський патріархат
"Ставилося завдання взяти нас голими руками, без усякої війни, обдурити нас, втягнути у свій світ, прищепити нам свої цінності. Але народ наш і керівництво наше зрозуміли, що ці цінності суперечать нашим, адже Свята Русь, слава Богу, зберігає християнські цінності, які й були включені до системи національних цінностей. Коли ж стало зрозуміло, що нічого спільного вже немає, все це призвело до військового протистояння", – сказав патріарх РПЦ.
Кремль використовує інформаційну операцію щодо УПЦ МП
- Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на неправдиве представлення Росії як релігійно толерантної держави при свідомому утиску релігійних свобод в Україні. УПЦ МП – це продовження країни-агресорки та інструмент гібридної війни. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.
- Аналітики наголосили, що УПЦ МП – це не незалежна релігійна організація, а продовження Росії та інструмент російської гібридної війни. УПЦ МП є підконтрольним Кремлю елементом російської православної церкви в Україні.
- До речі, один священник УПЦ МП у Лисичанську, що на Луганщині, збирав інформацію про своїх конкурентів зі священнослужителів ПЦУ та давав вказівки російським солдатам вбити українського ченця. Зазначається, що російські сили зробили все можливе, щоб покарати окремих священників УПЦ МП в Україні, які не повністю співпрацювали з окупантами.
- Як повідомлялося, у лютому 2023 року російські війська провели обшук у соборі Олександра Невського УПЦ МП у Мелітополі, щоб зареєструвати священників УПЦ МП, які відмовилися молитися за успіх окупантів в Україні або за здоров’я предстоятеля РПЦ патріарха Кирила. А у квітні 2022 року російські військові викрали священника УПЦ МП, який активно роздавав гуманітарну допомогу українським мирним жителям у місті Херсон.