"Солидарностью с Украиной можно победить зло": поздравление Патриарха Варфоломея с Рождеством

Патриарх Константинопольский Варфоломей приветствовал украинский народ с Рождеством. В своем обращении он осудил действия русской армии.

Вселенский Патриарх Варфоломей в Рождественском поздравлении упомянул об Украине. Он отметил, что в этом году светлый праздник сопровождается кровавой войной, которую начала Россия, пишет 24 канал.

Достойно внимания Христос родился: Генштаб показал, как украинские воины празднуют Рождество

Поздравление с Рождеством Патриарха Варфоломея

"К сожалению, в этом году известие хорошей новости о Рождестве звучит рядом с гомоном войны и бряцанием оружия на вашей родине, которая переживает ужасные последствия провокационного и несправедливого вторжения. Эта война, спровоцированная агрессией Российской Федерации в феврале прошлого года, является худшей европейской кризисом с момента окончания Второй мировой войны, что негативно влияет на окружающую среду и общество по всему миру", – отметил он в своем обращении.

Он отметил, что наш Спаситель благословляет "миротворцев", потому что "они сынами Божьими назовутся".

Он пропагандирует идею праведности и любви даже к нашим врагам. Как получатели и высшие бенефициары всего от Бога, мы, как никто другой, обязаны стремиться к миру. В этом смысле все, что совершают христиане вопреки этому принципу, влияет не на христианство, а на живущих вопреки божественным заповедям,

– сказал Варфоломей.

Патриарх Варфоломей отметил, что "любое искажение евангельской вести в политических целях, попытка найти богословскую причину для войны и насилия, таким образом пытаясь оправдать неоправданное, оказывается не только карикатурой на Евангелие, но и прежде всего хулой на Бога милосердия и Князя ".

Поздравление Патриарха Варфоломея: смотрите видео

Варфоломей восхищается мужеством украинского народа

По его словам, доверие к религиям сегодня зависит от их отношения к защите человеческой свободы и достоинства и их вкладу в мир.

"Сейчас, когда мы празднуем Рождество Христово, приход в этот мир Сына Божия, чтобы примирить все творения с его Творцом, давайте всем сердцем стремиться быть творцами мира, заботясь о справедливости, солидарности и защите творения. Никогда не забывайте, что наш Спаситель завещает нам в Евангелии любить друг друга, как Он возлюбил нас, уточняя, что "потом узнают все, что вы Мои ученики, как будете иметь любовь между собой", – заявил он.

Патриарх Константинопольский отметил, что "Святая Великая Церковь Христова – принесшая христианскую веру и византийскую цивилизацию на вашу родину, Киевскую Русь, в конце Х века – продолжает восхищаться мужеством, храбростью и доблестью украинского народа, демонстрирующего всему миру подлинную преданность и безграничность страны».

Только с солидарностью с Украиной можно преодолеть зло

Также он добавил, что этот год оказался особенным для украинского народа. Варфоломей в своем обращении вспомнил, что из-за российской агрессии большинство украинцев празднуют Рождество без электричества и отопления.

В конце он подчеркнул, что только солидарностью с украинским народом можно преодолеть зло и тьму.

Надеемся, когда позволит время, снова посетить вашу непокоренную родину, застав тогда всех православных христиан Украины объединенными в одной цветущей Церкви! Желаем всем вам долгих и благословенных лет!

– добавил Варфоломей.