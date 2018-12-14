Патриарх Кирилл написал письмо мировым лидерам и пожаловался на "гонения"

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл написал письмо о "давлении" украинской власти на УПЦ МП и "вмешательстве" государства в церковную жизнь Украины.

Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей РПЦ.

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Патриарх Кирилл направил послание религиозным и государственным деятелям, руководителям международных организаций. Среди них – Папа Римский, генсекретарь Всемирного совета церквей Олав Фюксе Твейт, а также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангелы Меркель как главы государств, входящих в "нормандскую четверку".

Глава российской РПЦ заявил им о якобы нарушении прав и свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской православной церкви Московского патриархата.

В последнее время вмешательства руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской православной церкви (МП – "24"). Что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений,

– написал глава русской церкви.

Он считает, что "факты дискриминации Украинской церкви (МП – "24") дают повод опасаться еще большего ограничения прав и законных интересов православных верующих, приумножения их страданий за верность каноническому православию".

Глава РПЦ видит попытку "использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбы".

Кирилл призвал своих адресатов "приложить все усилия для того, чтобы защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви (МП – "24") от дискриминации и давления со стороны украинской власти, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания".

Напомним, в четверг, 13 декабря, заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко сообщил об успешном предотвращении провокаций накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. Акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13 и 14 декабря, а в день Собора – крестные ходы в разных городах страны. Во время этих событий и планировали провокации. Все же в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не будут препятствовать проведению Объединительного собора по созданию Единой поместной Православной Церкви 15 декабря и устраивать провокации в какой-либо день.

Как идет процесс создания Единой поместной церкви в Украине?

В октябре 2018 года в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. На этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея, которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. По результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой поместной церкви. Далее в Киеве 15 декабря проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.