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      Патріарх Кирил написав листа світовим лідерам і поскаржився на "гоніння"

      643 Читать новость на русском
      Патріарх Кирил
      Патріарх Кирил / Фото з відкритих джерел

      Глава Російської православної церкви патріарх Кирил написав листа про "тиск" української влади на УПЦ МП і "втручання" держави в церковне життя України.

      Про це повідомляє Відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ.

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      Патріарх Кирил надіслав послання релігійним і державним діячам, керівникам міжнародних організацій. Серед них – Папа Римський, генсекретар Всесвітньої ради церков Олаву Фюксе Твейту, а також президент Франції Еммануеля Макрона й канцлер Німеччини Ангели Меркель.

      Голова російської РПЦ заявив їм про нібито порушення прав і свобод ієрархів, духовенства і віруючих Української православної церкви Московського патріархату.

      Останнім часом втручання керівників світської української держави в церковні справи набуло характеру грубого тиску на єпископат і кліриків Української православної церкви (МП –"24"). Що дозволяє говорити про початок повномасштабних гонінь,
      – написав голова російської церкви.

      Він вважає, що "факти дискримінації Української церкви (МП–"24") дають привід побоюватися ще більшого обмеження прав і законних інтересів православних вірян, примноження їхніх страждань за вірність канонічному православ'ю".

      Глава РПЦ бачить спробу "використання Церкви в досягненні політичних цілей і передвиборчій боротьбі".

      Кирил закликав своїх адресатів "докласти всіх зусиль для того, щоб захистити єпископат, духовенство та вірян Української православної церкви (МП–"24") від дискримінації та тиску з боку української влади, відстояти закріплену міжнародним правом свободу совісті та віросповідання".

      Нагадаємо, у четвер, 13 грудня, заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив про успішне запобігання провокаціям напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня. Акції проти надання автокефалії Українській православній церкві планували провести 13 та 14 грудня, а в день Собору – хресні ходи у різних містах країни. Під час цих подій і планували здійснити провокації. Все ж в Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не будуть перешкоджати проведенню Об'єднавчого собору щодо створення Єдиної помісної православної церкви 15 грудня та влаштовувати провокації в який-небудь день.

      Як триває процес створення Єдиної помісної церкви в Україні?У жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. За результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Далі у Києві 15 грудня проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.

      Теги: Новини України Україна – Росія Релігія Томос УПЦ МП УПЦ КП Патріарх Кирил
      Джерело: 24 канал
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