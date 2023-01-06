В Пентагоне рассказали, сколько украинских военных прошли обучение в США
Учения украинских военных в США расширили до 500 человек в месяц. Программа по подготовке начнется уже через несколько недель.
Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, всего за границей подготовили 12 тысяч солдат и офицеров ВСУ, передает 24 Канал.
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Сколько украинских военных обучалось в США
Представитель Пентагона добавил, что с апреля 2022 года в США прошли обучение уже более 3,1 тысяч украинских военных.
Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тысяч человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах,
– подчеркнул Райдер.
Также Райдер добавил, что через несколько недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут учиться около 500 человек.
ВСУ занимают 15 место в рейтинге лучших армий
- Из-за полномасштабной войны в Украине, которая продолжается уже 10 месяцев, украинская армия поднялась в рейтинге лучших. Отметим, что в прошлом году ВСУ занимали 22 место.
- По индексу международной компании Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, Украина входит в 15 лучших государств. В 2023 году индекс силы Украины составляет 0,2516, а "идеальной" оценкой считается 0,0000.
- Следует добавить, что "соседями" Украины в рейтинге стали Египет (14 место) и Австралия (16).
- Россия все еще остается "второй армией мира". Однако авторы рейтинга отметили, что "российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала России".