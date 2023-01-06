В Пентагоне рассказали, сколько украинских военных прошли обучение в США

Учения украинских военных в США расширили до 500 человек в месяц. Программа по подготовке начнется уже через несколько недель.

Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер. По его словам, всего за границей подготовили 12 тысяч солдат и офицеров ВСУ, передает 24 Канал.

Достойно внимания Что изменится в мировой политике в 2023: 5 прогнозов, которые важны для Украины

Сколько украинских военных обучалось в США

Представитель Пентагона добавил, что с апреля 2022 года в США прошли обучение уже более 3,1 тысяч украинских военных.

Если смотреть в целом на международные усилия по подготовке украинских сил, то я бы оценил количество прошедших подготовку примерно в 12 тысяч человек, включая тех, кто проходил коллективное обучение в других странах,

– подчеркнул Райдер.

Также Райдер добавил, что через несколько недель стартует подготовка украинцев на батальонном уровне. Ежемесячно будут учиться около 500 человек.

ВСУ занимают 15 место в рейтинге лучших армий