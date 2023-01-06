Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер. За його словами, загалом за кордоном підготували 12 тисяч солдатів та офіцерів ЗСУ, передає 24 Канал.

Варте уваги Що зміниться у світовій політиці в 2023: 5 прогнозів, які важливі для України

Скільки українських військових навчалися в США

Представник Пентагону додав, що з квітня 2022 року у США пройшли навчання вже понад 3,1 тисячі українських військових.

Якщо дивитися в цілому на міжнародні зусилля з підготовки українських сил, то я б оцінив кількість тих, хто пройшов підготовку, приблизно в 12 тисяч осіб, включаючи тих, хто проходив колективне навчання в інших країнах,

– наголосив Райдер.

Також Райдер додав, що за кілька тижнів стартує підготовка українців на батальйонному рівні. Щомісяця навчатимуться близько 500 осіб.

ЗСУ посідають 15 місце в рейтингу кращих армій