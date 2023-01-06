За індексом міжнародної компанії Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, Україна входить до 15 найкращих держав. У 2023 році індекс сили України становить 0,2516, натомість "ідеальною" оцінкою вважається 0,0000.

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Які країни потрапили в десятку кращих

Варто додати, що "сусідами" України в рейтингу стали Єгипет (14 місце) та Австралія (16).

Оскільки Україна продовжує захищатися від Росії, вона підвищила свій індекс за поточний рік завдяки фінансовій та матеріальній підтримці Заходу та впровадженню нових ключових категорій, які сприяють загальному положенню в списку,

– пояснили в організації.

Росія все ще залишається "другою армією світу". Проте автори рейтингу зазначили, що "російсько-українська війна продемонструвала ключові обмеження військового потенціалу" Росії.

У Global Firepower наголосили, що це "проливає світло" на рівень готовності, командування, навчання та постачання в російській армії.

Відтак, до десятки лідерів увійшли:

США,

Росія,

Китай,

Індія,

Велика Британія,

Південна Корея,

Пакистан,

Японія,

Франція

Італія.

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