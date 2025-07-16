Еще одна страна отреагировала на запрос по Patriot для Украины

Принц Бахрейна Салман Аль Халифа заявил, что его страна не намерена передавать Украине ЗРК Patriot, которые закупила у США. Он отметил, что его государству также нужны эти комплексы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Салмана Аль Халифа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

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Почему Бахрейн не будет подавать Украине системы Patriot?

Принц Аль Халифа ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, готов ли Бахрейн передать Украине часть зенитных ракетных систем Patriot.

"Мы не имеем таких планов. Мы обязаны по состоянию на сейчас хранить их в Бахрейне", – отметил Аль Халифа.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме сообщил, что 17 систем Patriot могут отправить в Украину уже очень скоро. Он отметил, что их передадут Киеву несколько стран, которые уже владеют ими, а Соединенные Штаты произведут для них новые системы.