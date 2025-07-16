Еще одна страна отреагировала на запрос по Patriot для Украины
- Бахрейн не планирует передавать Украине ЗРК Patriot, которые закупила у США.
- Принц Салман Аль Халифа заявил, что Бахрейну также нужны эти комплексы для собственной обороны.
Принц Бахрейна Салман Аль Халифа заявил, что его страна не намерена передавать Украине ЗРК Patriot, которые закупила у США. Он отметил, что его государству также нужны эти комплексы.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Салмана Аль Халифа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
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Почему Бахрейн не будет подавать Украине системы Patriot?
Принц Аль Халифа ответил отрицательно на вопрос журналистов о том, готов ли Бахрейн передать Украине часть зенитных ракетных систем Patriot.
"Мы не имеем таких планов. Мы обязаны по состоянию на сейчас хранить их в Бахрейне", – отметил Аль Халифа.
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме сообщил, что 17 систем Patriot могут отправить в Украину уже очень скоро. Он отметил, что их передадут Киеву несколько стран, которые уже владеют ими, а Соединенные Штаты произведут для них новые системы.