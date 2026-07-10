Об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен рассказал в интервью "Радио Свобода".

Как улучшить ситуацию с ракетами для Patriot?

Недавно состоялись переговоры главы МИД Нидерландов с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Андреем Сибигой. Они обсудили и то, как побудить другие государства увеличить поддержку Украины.

По словам министра, у Нидерландов есть "и возможность, и желание продолжать поддержку".

Все, что мы вкладываем в Украину, – это инвестиции в нашу безопасность, в частности благодаря знаниям, опыту и инновациям, которые сейчас развиваются в украинском оборонно-промышленном комплексе. Но нам нужно активнее оказывать давление на другие страны, чтобы они также подключились и внесли свой вклад. И мы делаем это вместе с Украиной,

– добавил Берендсен.

Дипломат отказался называть страны, которые, по его мнению, должны более активно участвовать в оказании поддержки. Вместо этого Берендсен подчеркнул, что в авангарде этого процесса и "на протяжении многих лет делают очень много", в частности, Нидерланды, страны Северной Европы, Германия и Польша.

Конечно, мы обращаемся к странам, у которых есть запасы для передачи, но в то же время рассматриваем варианты производства на территории Европы. Также мы рассчитываем на наших американских партнеров и пакеты помощи PURL. Эти системы спасают жизни, поэтому мы продолжаем призывать другие страны инвестировать в PURL,

– сказал глава МИД Нидерландов.

Напомним, Украина не против сотрудничества с японской компанией Mitsubishi, которая занимается лицензионным производством ракет Patriot. По словам Владимира Зеленского, это хороший пример того, как можно организовать собственное производство противоракетной обороны после получения лицензии США.