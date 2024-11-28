Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса. Такая помощь поможет с отражением будущих атак.

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Нидерланды усиливают ПВО Украины

По его словам, эти меры являются ответом на угрозу, которую несут российские воздушные атаки накануне суровой зимы.

Мы поставили три пусковые установки Patriot. Это спасает жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру. В наших общих интересах было и остается остановить российскую агрессию,

– подчеркнул Брекельманс.

К слову, системы Patriot является ключевым компонентом защиты Украины от ракетных атак, которые направлены на разрушение энергетической инфраструктуры.

Напомним, российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 28 ноября. Было выпущено 188 ракет и ударных БПЛА.

Атака была направлена на объекты энергетики Украины, привлечены зенитные ракетные войска, авиация и другие подразделения. Обнаружено 3 зенитные ракеты С-300, 57 крылатых ракет Х-101, 28 ракет "Калибр", 3 ракеты Х-59/69 и 97 ударных БПЛА типа "Шахед".