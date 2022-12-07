Надо снять тайные договоренности – Давидюк об отказе Германии предоставить Украине ПВО Patriot

Польша приняла предложение Германии и согласилась на размещение систем Patriot на своей территории. Впрочем, гораздо эффективнее эти ЗРК работали бы в Украине.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он напомнил, что Берлин отказался выполнить просьбу Варшавы и направить Patriot в Украину.

Читайте также Звонки Макрона и Шольца подталкивают Путина на новые удары по Украине, – российский политик

Почему для Европы было бы выгоднее передать Patriot Украине

Как отметил Давидюк, выражая такую инициативу, представители польских властей заботились о безопасности всей Европы.

Поляки видят суть этой войны и понимают, где это оружие нужно больше. Patriot, стоящий на территории Польши или Германии, скорее всего, работать не будет. Эта же система на нашей территории сможет защитить и Украину, и Европу,

– подчеркнул Давидюк.

Он добавил, что передача этих зенитно-ракетных комплексов именно Киеву была бы вдвое выгоднее и для НАТО, и для Европейского Союза.

"Шольц отыгрывает кулуарные договоренности с Москвой"

Политолог считает, что Германия отказалась предоставить Украине системы Patriot из-за страха нарушить определенные "подковерные" договоренности с Россией. Речь идет о тайных просьбах Москвы не предоставлять украинцам оружие, чтобы ВСУ не могли стрелять по россиянам.

Олаф Шольц пытается отыграть эти кулуарные договоренности. Но немцам нужно понять одну простую вещь: нельзя выполнять условия того, кто не выполняет свои обязательства перед тобой,

– подчеркнул Давидюк.

По словам политолога, Владимир Путин нарушил все, что только можно.

Николай Давидюк проанализировал позицию Олафа Шольца: смотрите видео

Как попытка переворота повлияет на власть в Германии

Наиболее ярко подлинную сущность российского диктатора демонстрирует попытка переворота в Германии. Политолог напомнил, что 7 декабря в Германии провели волну масштабных обысков и задержали группу людей, планировавших насильственный захват власти. Давидюк считает, что за этим стоит Москва.

"Это шатнет немцев на сторону Украины еще больше. Потому что то, что Путин хотел руками маргиналов свергнуть Шольца, подтолкнет канцлера Германии занять такую же справедливую позицию, которая есть у Польши, и еще больше нам помогать", – отметил политолог.

Как Берлин может помочь Украине

Он предположил, что после этого инцидента Германия могла бы пересмотреть свое решение о предоставлении Украине систем ПВО Patriot.

Самое главное – снять тайные договоренности (с Россией – 24 канал). Или мы должны получить больше денег на производство украинского оружия,

– сказал Давидюк.

Политолог добавил, что эти средства нужно передать заводам "Укроборонпрома". Тогда Украина сможет производить собственное оружие и дроны в большом количестве. Однако только финансовой поддержки будет недостаточно.

"Передавайте нам технологии и патенты. А мы сами будем все строить и сами будем нести ответственность за удары по России", – сказал Давидюк.

Где разместят немецкие системы Patriot: коротко