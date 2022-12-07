Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він нагадав, що Берлін відмовився виконати прохання Варшави та скерувати Patriot до України.

Читайте також Дзвінки Макрона та Шольца підштовхують Путіна на нові удари по Україні, – російський політик

Чому для Європи було б вигідніше передати Patriot Україні

Як зазначив Давидюк, висловлюючи таку ініціативу, представники польської влади дбали про безпеку всієї Європи.

Поляки бачать суть цієї війни та розуміють, де ця зброя більше потрібна. Patriot, який стоїть на території Польщі чи Німеччини, швидше за все, працювати не буде. Ця ж сама система на нашій території зможе захистити і Україну, і Європу,

– наголосив Давидюк.

Він додав, що передача цих зенітно-ракетних комплексів саме Києву була б вдвічі вигіднішою і для НАТО, і для Європейського Союзу.

"Шольц відігрує кулуарні домовленості з Москвою"

Політолог вважає, що Німеччина відмовилася надати Україні системи Patriot через страх порушити певні "підкилимні" домовленості з Росією. Йдеться про таємні прохання Москви не надавати українцям зброю, аби ЗСУ не могли стріляти по росіянах.

Олаф Шольц намагається відігрувати ці кулуарні домовленості. Але німцям треба зрозуміти одну просту річ: не можна виконувати умови того, хто не виконує свої зобов'язання перед тобою,

– наголосив Давидюк.

За словами політолога, Владімір Путін порушив все, що тільки можна.

Микола Давидюк проаналізував позицію Олафа Шольца: дивіться відео

Як спроба перевороту вплине на владу в Німеччині

Найяскравіше справжню сутність російського диктатора демонструє спроба перевороту в Німеччині. Політолог нагадав, що 7 грудня у Німеччині провели хвилю масштабних обшуків та затримали групу людей, які планували насильницьке захоплення влади. Давидюк вважає, що за цим стоїть Москва.

"Це хитне німців на сторону України ще більше. Тому що те, що Путін хотів руками маргіналів скинути Шольца, підштовхне канцлера Німеччини зайняти таку саму справедливу позицію, яка є у Польщі, і ще більше нам допомагати", – зазначив політолог.

Як Берлін може допомогти Україні

Він припустив, що після цього інциденту Німеччина могла б і переглянули своє рішення щодо надання Україні систем ППО Patriot.

Найголовніше – зняти таємні домовленості (з Росією – 24 канал). Або ж ми маємо отримати більше грошей на виробництво української зброї,

– сказав Давидюк.

Політолог додав, що ці кошти потрібно передати заводам "Укроборонпрому". Тоді Україна зможе виготовляти власну зброю та дрони у великій кількості. Однак лише фінансової підтримки буде недостатньо.

"Передавайте нам технології та патенти. А ми самі будемо все будувати і самі будемо нести відповідальність за удари по Росії", – сказав Давидюк.

Де розмістять німецькі системи Patriot: коротко