Полковник запаса сказал, сколько систем Patriot реально может получить Украина в этом году

Президент США заявил, что в Украину передадут 17 Patriot. Рассматривается вариант, что ряд европейских стран пришлет свои системы со складов, а затем пополнит свои запасы, купив у американцев новые. Среди таких стран Германия, она уже рассматривает такой способ помощи нашему государству.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала высказал мнение, что не стоит надеяться на обещания Трампа по 17 Patriot, он считает, что Украина в этом году получит меньшее количество.

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На чем должны сосредоточиться ВСУ?

Вопрос передачи ЗРК Patriot несет за собой ряд технических моментов, организация этого процесса требует времени. Военный эксперт отметил, что те комплексы Patriot, которые Украина получит, будут в основном переданы из европейских запасов оружия.

Возможно, передаст Германия, у нее осталось до 10 батарей. До конца этого года Украина максимум получит 3 – 4. Сейчас таких у нас есть 7 – 8, если добавятся еще несколько, то будет у нас чуть более десяти,

– озвучил Свитан.

Он отметил, что это кардинально не решит вопрос защиты против ударов баллистикой. Угроза со стороны россиян останется. Украине, по мнению полковника запаса ВСУ, чтобы перекрыть хотя бы основные магистрали, инфраструктурные объекты, города компактного проживания населения нужно таких установок в количестве 50.

Оптимальный вариант для нас, лучший ЗРК – это своя баллистика по Москве. Любой удар в сторону Украины должен сопровождаться ударом по Кремлю с применением десятков баллистических ракет. Надо сосредоточиться сейчас на этом,

– считает Свитан.

Отметим, что военный эксперт Давид Шарп тоже выразил сомнение, что наше государство в перспективе получит 17 комплексов Patriot и объяснил почему так думает. Он предположил, что Трамп имел в виду 17 различных компонентов Patriot, а полноценных батарей будет передано 2 – 3.