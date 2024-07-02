Зеленский поручил Умерову узнать даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot
Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову узнать от партнеров конкретные даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot.
Об этом украинский гарант рассказал в традиционном вечернем обращении, информирует 24 Канал.
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Умерову поручили узнать, когда Украина получит дополнительные системы ПВО Patriot
Президент Украины поручил главе оборонного ведомства узнать даты, когда наша страна получит дополнительные системы Patriot. Он отметил, что Рустем Умеров сейчас находится в Соединенных Штатах с визитом.
Поручил министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы Patriot, о которых у нас договоренность с партнерами,
– сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
Основное из обращения президента 2 июля
- По словам президента, 2 июля были важные доклады. В частности, докладывал руководитель Службы внешней разведки об угрозах и о возможностях, которыми можем воспользоваться. Зеленский заявил, что "есть хорошие перспективы".
- Также был доклад главы правительства Украины. Сейчас есть проекты решений правительства о том, что нужно регионам, которые из-за войны имеют особую проблематику. Как социальную, так и инфраструктуру. Также Шмыгаль доложил о мерах защиты энергообъектов, их восстановления и работы с европейскими партнерами ради расширения импорта электричества в Украину.
- Гарант также сообщил, что поручил вице-премьер-министру Федорову на ближайшем заседании Ставки представить анализ по операторам связи: что делается для обеспечения связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не придерживается соответствующих решений.
- Кроме этого, президент заявил, что поручил также министру энергетики в ежедневном режиме информировать людей о состоянии работ в энергетике, об имеющихся дефицитах и о том, что страна делает ради их восполнения.