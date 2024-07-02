Зеленский поручил Умерову узнать даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot

Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову узнать от партнеров конкретные даты, когда Украина получит дополнительные системы Patriot.

Об этом украинский гарант рассказал в традиционном вечернем обращении, информирует 24 Канал.

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Умерову поручили узнать, когда Украина получит дополнительные системы ПВО Patriot

Президент Украины поручил главе оборонного ведомства узнать даты, когда наша страна получит дополнительные системы Patriot. Он отметил, что Рустем Умеров сейчас находится в Соединенных Штатах с визитом.

Поручил министру обороны Украины, который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены те дополнительные системы Patriot, о которых у нас договоренность с партнерами,

– сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Основное из обращения президента 2 июля