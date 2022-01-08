Патриот, майдановец и воин: в Харьковской области прощаются с Евгением Городничуком

Харьковщина провела в последний путь ветерана Евгения Городничука. У мужчины с позывным "Гриць" вечером 6 января внезапно остановилось сердце.

Украинского защитника похоронили в родном городе Лозовая Харьковской области. Попрощаться с ними приехали собратья, друзья и родные.

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У "Грица" остановилось сердце

Городничук умер в Святвечер, 6 января. Он приехал к родным (матери, сестре, маленькому племяннику), чтобы вместе отпраздновать Рождество. Причину смерти ветерана назвал бывший нардеп Игорь Лапин. Он был командиром штурмовой роты "Айдара", в которой воевал Городничук. "Причина – не выдержало сердце. Оно остановилось", – уточнил он.

Что известно о Городничуке

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким украинского ветерана Евгения Городничука.

Он был активным участником Революции Достоинства. Сразу с Майдана отправился защищать Украину от оккупантов на Донбассе. Воевал в составе батальона "Айдар". В августе 2014 года на входе в Луганск получил обломочное ранение в позвоночник, а также в ногу. После этого его ожидало лечение и длительная реабилитация.

Состояние здоровья воина не позволяло ему вернуться на передовую. "Но его личная война при жизни продолжалась. Женя ни на день не забывал о павших за Украину побратимах и не позволял забывать о них другим", – подчеркнули в фейсбуке благотворительной организации "Повернись живим".

Читайте отрывок из сообщения организации "Повернись живим" в фейсбуке:

"Сейчас, пока вы читаете этот текст, Харьковщина прощается с Защитником Евгением Городничуком. Сегодня, 8 января, в городе Лозовая, собратья, друзья и родные собрались на похороны ветерана войны с Россией на псевдо "Гриць". Его история – это история великого патриота", активиста Майдана, который прямо оттуда, в составе батальона "Айдар", поехал на войну. Горячее лето 2014 года Луганщина, бои, в которых участвовал "Айдар", не обходились тогда без Евгения. 5 августа 2014 года они были на входе в Луганск. В бою с врагом Женя получил обломочные ранения в позвоночник и в ногу. Далее последовало лечение в госпиталях и реабилитация. Из-за состояния здоровья вернуться к собратьям он уже не мог, но его личная война при жизни продолжалась.