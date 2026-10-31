США рискуют потерять рынок оружия: как ограничения Starlink могут ударить по оборонным гигантам

Ограничения Starlink и задержки с оказанием военной помощи Украине могут дорого обойтись самим Соединенным Штатам. Страны, которые на протяжении многих лет закупали американское вооружение, могут начать искать альтернативы из-за риска остаться без необходимых технологий в критический момент.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, почему решения Вашингтона способны изменить мировой рынок вооружений. Он также сравнил Patriot с более дешевой системой противовоздушной обороны и предположил, какие американские корпорации могут пострадать от потери доверия покупателей.

Американскому оружию начинают искать альтернативу

Ситуация с ограничениями Starlink показала странам Европы еще один риск оборонной зависимости от Соединенных Штатов. Даже при наличии подписанных соглашений и долгосрочных контрактов доступ к важным технологиям может зависеть от политических решений американской администрации.

Проблема заключается в том, что США производят вооружение, которому сложно найти полноценную замену. В частности, речь идет о ракетах PAC-3 для Patriot, перехватчиках THAAD и баллистических ракетах ATACMS. Другие государства не всегда располагают аналогичными системами или возможностями быстро развернуть их производство.

С одной стороны, это не совсем надежно, потому что тебе могут что-то отключить. А с другой стороны – где ты возьмешь что-то другое? Я думаю, что в связи с этим на рынке сейчас произойдет существенное изменение ситуации,

– пояснил Криволап.

Оборонные закупки планируются на годы вперед, поэтому страны не могут мгновенно отказаться от уже приобретенного американского вооружения. Однако при заключении новых контрактов все большее значение приобретают не только технические характеристики, но и цена, доступность боеприпасов и гарантии стабильных поставок.

В качестве одного из примеров альтернативы Криволап назвал израильскую систему противовоздушной обороны "Праща Давида", которую закупила Финляндия. По его оценке, она стоит примерно в три раза дешевле, чем Patriot, хотя по отдельным характеристикам может конкурировать с американским комплексом.

В то же время у Patriot есть важное преимущество – опыт отражения интенсивных ракетных залпов в Украине. "Праща Давида" пока не проходила таких масштабных испытаний, поэтому сравнивать их эффективность только по заявленным характеристикам было бы преждевременно.

Финская закупка также потребовала согласования со Соединенными Штатами, поскольку израильская система содержит американские технологии. Это демонстрирует, насколько сложно европейским странам полностью избавиться от зависимости от Вашингтона даже при переходе на вооружение других производителей.

Оборонные корпорации США могут потерять прибыль

Вопрос надежности американских поставок обострился после сообщения Владимира Зеленского о задержке ракет для Patriot и NASAMS. Украина почти месяц ожидала соответствующей подписи главы Пентагона Пита Хегсета, хотя эти боеприпасы необходимы для защиты от российских воздушных атак.

Криволап также обратил внимание на проблемы с передачей отдельных разведывательных данных. В частности, Украина не всегда своевременно получала от американских партнеров сообщения о пусках российских баллистических ракет, однако располагала другими источниками соответствующей информации.

Для государств, планирующих собственную оборону, подобные случаи становятся поводом для пересмотра структуры закупок. Если зависимость от одного поставщика создает риск внезапного ограничения возможностей армии, покупатели могут постепенно перенаправлять заказы другим производителям.

По прогнозу Криволапа, такое изменение приоритетов напрямую скажется на американском военно-промышленном комплексе.

Это приведет к существенному падению объемов производства. И пострадают все эти Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и другие компании, когда они не смогут продавать свое оружие. А ведь они являются спонсорами как Демократической, так и Республиканской партий,

– отметил авиационный эксперт.

Большие оборонные корпорации обладают значительным политическим влиянием в США и заинтересованы в стабильных международных заказах. Если решения администрации Дональда Трампа приведут к сокращению будущих контрактов, представители отрасли могут усилить давление на американских политиков.

Криволап предположил, что в таком случае больше всего претензий возникнет к республиканцам, поскольку нынешние решения об ограничениях и задержках помощи Украине принимает администрация Трампа. Демократы же могут использовать недовольство производителей вооружения в политической борьбе.

В то же время оборонный рынок не меняется за несколько недель. Действующие контракты будут по-прежнему выполняться, а переход на другие системы потребует значительных средств, обучения персонала и перестройки логистики.

Однако новые закупки уже можно планировать с учетом опыта Украины. Для американских компаний это будет означать конкуренцию не только по характеристикам вооружения, но и по способности гарантировать покупателям его бесперебойное использование независимо от политических решений в Вашингтоне.

Криволап о задержках помощи Украине: смотрите видео