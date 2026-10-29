Путин тянет время, Трамп оказывает давление на Киев: почему переговоры могут обернуться ловушкой для Украины

Украину могут одновременно лишать крайне важной военной помощи и подталкивать к уступкам, которые сыграют на руку России. Задержки с передачей Patriot и SAMP/T, отключение Starshield, идеи территориального обмена и энергетического перемирия складываются в опасную для Киева картину. Тем временем Москва использует переговоры, чтобы продвигать собственные требования и выигрывать время.

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Профессор международной политики Скотт Лукас в интервью каналу War & Politics 24 объяснил, почему блокирование поставок ПВО он считает инструментом давления на Украину, чем грозят переговоры без политических гарантий и почему предложения по Донбассу и энергетическому перемирию могут оказаться выгодными прежде всего Кремлю. Также он оценил, как результаты выборов в США могут повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

Блокировка ПВО и связи как инструмент давления

В последние недели Украина столкнулась с неожиданными препятствиями в получении критически важной военной помощи. Европейские союзники готовы передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T, которые уже оплачены и крайне необходимы для защиты от зимних атак России. Однако процесс остановился из-за отсутствия согласования со стороны США.

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По словам Скотта Лукаса, эта задержка не является бюрократической ошибкой. Механизм поставок предусматривает, что США продают оружие членам НАТО, а те передают его Украине. Блокировка этого процесса, к которой причастны Пит Хегсет и его заместитель Элбридж Колби, является сознательным шагом.

Более того, это не самостоятельное решение отдельных чиновников. Отключение военной версии спутниковой связи Starshield, которое длилось более недели, также вписывается в эту логику.

Лукас подчеркивает, что Илон Маск действовал не самостоятельно – решение координировалось с Белым домом, вероятно, при участии советников уровня Стивена Миллера. Цель этой кампании – оказать максимальное давление на украинское руководство, чтобы заставить его согласиться на невыгодные условия прекращения войны.

Полный разговор с Лукасом: смотреть видео

Ловушка "технических переговоров"

На фоне этого давления Россия демонстрирует готовность к так называемым "техническим переговорам при посредничестве США", которые могут состояться в Абу-Даби. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков даже заявил, что война приближается к концу.

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Однако Лукас предостерегает от оптимизма: для Кремля это означает лишь приближение к достижению их максималистских целей, в частности полной оккупации Донбасса. Технические переговоры, которые могут касаться обмена пленными или деконфликтинга на линии соприкосновения, являются удобным форматом для Москвы. Они позволяют имитировать дипломатический процесс, избегая при этом содержательных политических решений относительно гарантий безопасности для Украины или территориальной целостности.

Прогнозы

Россия просто тянет время, готовясь к зимнему воздушному наступлению, чтобы заставить Киев капитулировать. Именно поэтому президент Владимир Зеленский настаивает на необходимости встречи на уровне лидеров, ведь без решения фундаментальных политических вопросов любые технические договоренности будут бесполезны.

Иллюзия энергетического перемирия и территориальные торги

Параллельно в окружении Дональда Трампа, в частности через Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, продвигаются идеи частичного прекращения огня. Одна из них – энергетическое перемирие в формате "нефтеперерабатывающий завод за нефтеперерабатывающий завод".

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Лукас указывает на абсурдность такого предложения: оно выгодно исключительно России. В Украине пока нет полноценно работающих НПЗ, тогда как у России есть множество таких объектов, которые являются законными целями для украинских ударов.

Другая опасная идея – территориальный обмен. Предлагается отдать России оставшуюся часть Донецкой области в обмен на освобождение части оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Однако Россия не собирается отказываться от южных регионов, а передача укрепленного Донбасса станет стратегическим поражением. Более того, некоторые американские чиновники говорят не только о фактическом, но и о юридическом признании российской оккупации, включая Крым. Это прямое нарушение суверенитета Украины и предательство миллионов украинцев, оказавшихся в оккупации.

Призрачный саммит с Китаем

Еще одной инициативой Кремля является предложение о проведении трехстороннего саммита между Россией, США и Китаем, где планируется обсуждение судьбы Украины без ее участия. Это повторение опасного сценария, когда большие державы пытаются навязать условия в обход Киева.

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Однако Лукас сомневается в реалистичности такого формата. Во-первых, Пекин до сих пор воздерживается от прямой государственной поддержки российской агрессии, и непонятно, какую выгоду он получит от участия в таких переговорах.

Во-вторых, радикальные планы некоторых представителей лагеря Трампа относительно возможной воздушной войны против Ирана могут оттолкнуть Китай от совместного стола переговоров с американцами. Поэтому на данный момент эта идея выглядит скорее как попытка Москвы легитимизировать свои требования, используя фактор Пекина, чем как реальный дипломатический трек.

Фактор выборов в США и глобальные риски

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от внутренней ситуации в США. Если сторонники жесткой линии Трампа сохранят или укрепят свои позиции, давление на Украину только усилится.

Они воспримут это как мандат доверия от избирателей на сворачивание помощи и сближение с Путиным. Вместо этого их поражение может дать простор тем республиканцам, которые не согласны с антиукраинским курсом.

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Отдельной угрозой является возможный политический кризис в самих Соединенных Штатах. Лукас проводит параллели с выборами в Бразилии и предупреждает, что команда Трампа может попытаться оспорить результаты, что приведет к неделям хаоса. В такой ситуации Вашингтону будет не до Украины.

Тревожным сигналом является то, что администрация Трампа рассматривает возможность поддержки венгерского премьера Виктора Орбана на пост Генерального секретаря ООН. Готовность поддерживать автократов на международной арене свидетельствует о том, что эта политическая группа не будет иметь никаких моральных ограничений в попытках навязать Украине капитуляцию.