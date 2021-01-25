Дональд Трамп не планирует создавать новую политическую партию. Сейчас политик хочет приложить все усилия, чтобы вернуть республиканцам палату представителей и сенат уже в 2022 году.

Никакой "Патриотической партии" пока не будет. Об этом заявил советник бывшего президента США Джейсон Миллер, сообщает CNN. Актуально Без президентского кресла и бизнеса: Трамп несет убытки из-за штурма Капитолия Трамп дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат,

– отметил Миллер. Что известно о "Патриотической партии" Трампа 20 января, в день инаугурации президента США Джо Байдена, издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп планирует создать новую политическую силу. Политик якобы планировал назвать ее "Патриотическая партия". По данным издания, создание партии Трамп уже обсудил с помощниками и несколькими другими близкими людьми. Сам Трамп прокомментировал свои планы на будущее словами "мы что-то сделаем, но не сейчас".