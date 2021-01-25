"Патриотическая партия": создаст ли Трамп новую политическую силу
Дональд Трамп не планирует создавать новую политическую партию. Сейчас политик хочет приложить все усилия, чтобы вернуть республиканцам палату представителей и сенат уже в 2022 году.
Никакой "Патриотической партии" пока не будет. Об этом заявил советник бывшего президента США Джейсон Миллер, сообщает CNN.
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Трамп дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат,
– отметил Миллер.
Что известно о "Патриотической партии" Трампа
- 20 января, в день инаугурации президента США Джо Байдена, издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп планирует создать новую политическую силу.
- Политик якобы планировал назвать ее "Патриотическая партия".
- По данным издания, создание партии Трамп уже обсудил с помощниками и несколькими другими близкими людьми.
- Сам Трамп прокомментировал свои планы на будущее словами "мы что-то сделаем, но не сейчас".
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