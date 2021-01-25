Дональд Трамп не планує створювати нову політичну партію. Наразі політик хоче докласти усіх зусиль, щоб повернути республіканцям палату представників і сенат вже у 2022 році.

Жодної "Патріотичної партії" наразі не буде. Про це заявив радник колишнього президента США Джейсон Міллер, повідомляє CNN. Актуально Без президентського крісла і бізнесу: Трамп зазнає збитків через штурм Капітолія Трамп дав чітко зрозуміти, що його мета полягає в тому, щоб у 2022 році повернути республіканцям палату представників і сенат,

– наголосив Міллер. Що відомо про "Патріотичну партію" Трампа 20 січня, у день інавгурації президента США Джо Байдена, видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп планує створити нову політичну силу. Політик нібито планував назвати її "Патріотична партія". За даними видання, створення партії Трамп вже обговорив з помічниками та декількома іншими близькими людьми. Сам Трамп прокоментував свої плани на майбутнє словами "ми щось зробимо, але не зараз".