"Патріотична партія": чи створить Трамп нову політичну силу
Дональд Трамп не планує створювати нову політичну партію. Наразі політик хоче докласти усіх зусиль, щоб повернути республіканцям палату представників і сенат вже у 2022 році.
Жодної "Патріотичної партії" наразі не буде. Про це заявив радник колишнього президента США Джейсон Міллер, повідомляє CNN.
Актуально Без президентського крісла і бізнесу: Трамп зазнає збитків через штурм Капітолія
Трамп дав чітко зрозуміти, що його мета полягає в тому, щоб у 2022 році повернути республіканцям палату представників і сенат,
– наголосив Міллер.
Що відомо про "Патріотичну партію" Трампа
- 20 січня, у день інавгурації президента США Джо Байдена, видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп планує створити нову політичну силу.
- Політик нібито планував назвати її "Патріотична партія".
- За даними видання, створення партії Трамп вже обговорив з помічниками та декількома іншими близькими людьми.
- Сам Трамп прокоментував свої плани на майбутнє словами "ми щось зробимо, але не зараз".
Поділитися новиною