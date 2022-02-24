Об этом сообщил волонтер Леонид Остальцев. По его информации, патрульная полиция попросила помочь усилить блокпосты, ведь бойцов ТОРа не хватает.

К теме Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел

Всех желающих просят прийти в КПП патрульной полиции по улице Народного ополчения, 9. Там на КПП людей встретит специальный полицейский, который даст патруль.

Те, кто есть в Киеве, имеют оружие, экипировку и не отбыл в часть – нужна ваша помощь в обороне Киева. Оружие должно быть официальное, экипировка своя и желание отстаивать наш город,

– написал волонтер.

Кроме того, ветеранам органов внутренних дел, готовых защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за военного вторжения России. Подробности – читайте в статье.

Ранее Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальную информацию.

Утром 24 февраля Россия нагло атаковала Украину. Агрессор перекидывает свои войска и обстреливает города ракетами. В Украине вводится военное положение. Хронологию событий читайте по ссылке.