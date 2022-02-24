Про це повідомив волонтер Леонід Остальцев. За його інформацією, патрульна поліція попросила допомогти посилити блок-пости, адже бійців ТОРу не вистачає.

До теми Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Всіх бажаючих просять прийти до КПП патрульної поліції на вулиці Народного ополчення, 9. Там на КПП людей зустріне спеціальний поліцейський, який дасть патруль.

Ті хто є в Києві, має зброю, екіпірування і не відбув у частину – потрібна ваша допомога в обороні Києва. Зброя має бути офіційна, екіпірування своє і бажання відстоювати наше місто,

– написав волонтер.

Окрім того, ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю. Процедура буде максимально спрощена через військове вторгнення Росії. Деталі – читайте у статті.

Раніше Голова Національної поліції України підняв особовий склад органів та підрозділів відомства по бойовій тривозі. Поліцейські охороняють правопорядок, а також просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації.

До слова, вранці 24 лютого Росія нахабно атакувала Україну. Агресор перекидає свої війська та обстрілює міста ракетами. В Україні вводять воєнний стан. Хронологію подій – читайте за посиланням.