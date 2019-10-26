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      Патрульное авто столкнулось с микроавтобусом в Николаеве: полицейская в больнице – видео

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      ДТП в Николаеве
      ДТП в Николаеве / novosti-n

      Авария произошла в пятницу вечером, 25 октября, на пересечении улиц Пушкинской и Никольской. Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в результате чего пострадал полицейский.

      Предварительно известно, что автомобиль патрульной полиции на скорости протаранил микроавтобус, когда тот пересекал перекресток. От сильного удара микроавтобус перевернулся на бок, сообщает местное издание "Новости N".

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      Также известно, что в результате ДТП пострадала полицейская. Ее забрала "скорая", однако подробнее о ее состоянии пока ничего неизвестно.

      аварія у Миколаєві
      Автомобиль патрульной после столкновения с автобусом

      Движение на перекрестке, где произошло ДТП, регулируется светофором. Пока неизвестно кто именно поехал на запрещающий сигнал.

      аварія у Миколаєві
      Автобус перевернулся на бок

      Касательно водителя автобуса – неизвестно в каком состоянии он находится и нуждался ли в госпитализации. Также отсутствует информация о том, был ли в салоне еще кто-то кроме водителя.

      Смотрите видео аварии в Николаеве:

       

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости Николаева Аварии и ДТП Полиция
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