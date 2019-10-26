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      Патрульне авто зіткнулося з мікроавтобусом у Миколаєві: поліцейську госпіталізували – відео

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      ДТП у Миколаєві
      ДТП у Миколаєві / novosti-n

      Аварія сталася в п'ятницю ввечері, 25 жовтня, на перетині вулиць Пушкінської та Микільської. Патрульний "Пріус" зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес", внаслідок чого постраждала поліцейська.

      Попередньо відомо, що автомобіль патрульної поліції на швидкості протаранив мікроавтобус, який саме перетинав перехрестя. Від сильного удару мікроавтобус перекинувся на бік, повідомляє місцеве видання Новости N.

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      Також відомо, що внаслідок ДТП постраждала поліцейська. Її забрала "швидка", однак детальніше про її стан наразі нічого невідомо.

      аварія у Миколаєві
      Автомобіль патрульної після зіткнення з автобусом

      Рух на перехресті, де сталося ДТП, регулюється світлофором. Наразі невідомо хто саме поїхав на заборонений сигнал.

      аварія у Миколаєві
      Автобус перекинувся на бік

      Щодо водія автобуса – невідомо в якому стані він перебуває і чи потребував госпіталізації. Також відсутня інформація про те, чи був у салоні ще хтось окрім водія.

      Дивіться відео аварії у Миколаєві:

       

      blog_ava
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      25 жовтня
      1161
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Миколаєва
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