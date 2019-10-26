Патрульне авто зіткнулося з мікроавтобусом у Миколаєві: поліцейську госпіталізували – відео

Аварія сталася в п'ятницю ввечері, 25 жовтня, на перетині вулиць Пушкінської та Микільської. Патрульний "Пріус" зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес", внаслідок чого постраждала поліцейська.

Попередньо відомо, що автомобіль патрульної поліції на швидкості протаранив мікроавтобус, який саме перетинав перехрестя. Від сильного удару мікроавтобус перекинувся на бік, повідомляє місцеве видання Новости N.

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Також відомо, що внаслідок ДТП постраждала поліцейська. Її забрала "швидка", однак детальніше про її стан наразі нічого невідомо.



Автомобіль патрульної після зіткнення з автобусом

Рух на перехресті, де сталося ДТП, регулюється світлофором. Наразі невідомо хто саме поїхав на заборонений сигнал.



Автобус перекинувся на бік

Щодо водія автобуса – невідомо в якому стані він перебуває і чи потребував госпіталізації. Також відсутня інформація про те, чи був у салоні ще хтось окрім водія.

Дивіться відео аварії у Миколаєві: