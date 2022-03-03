Патрульные в Киеве задержали вооруженных мародеров

Ситуация в Киеве остается напряженной, поэтому правоохранители продолжают следить за порядком. Патрульные в столице задержали мародеров с оружием.

Приблизительно 10 мужчин 2 марта ворвались в автосалон столицы. Они приехали на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta.

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У задержанных нашли оружие

Как сообщили в пресс-службе, инспекторы обнаружили соответствующие автомобили, вызвали подкрепление и продолжили наблюдать за движением транспорта.

В результате правоохранители задержали на улице Ушакова 6 человек, находившихся в Ford Explorer, еще 7 – в других авто на Большой Окружной.

Во время проверки полицейские обнаружили у лиц оружие. Заметим, что задержанные были переданы следственно-оперативной группе.

В Киеве задержали мародеров / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева

У лиц обнаружили оружие / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева

Полный текст публикации:

Патрульные совместно с работниками ГУНП по горячим следам задержали мародеров. Сегодня (2 марта – 24 канал) днем ​​патрульные получили ориентировку о мародерстве: примерно 10 мужчин, которые приехали на автомобилях Ford Explorer, Toyota Prius и Volkswagen Jetta, ворвались в автосалон и забрали сейф, кофемашину и другие вещи.

Отрабатывая территорию, в 16:00 один из экипажей заметил автомобили похожие по описанию на улице Булаховского. Инспекторы вызвали подкрепление для безопасности и продолжили наблюдение и координирование экипажей по направлениям движения автомобилей.

В конце концов прибывшая на помощь спецрота ГУНП задержала авто Ford Explorer и 6 человек, которые были в нем на улице Ушакова. 7 граждан, находившихся в автомобилях Volkswagen Jetta и Toyota Prius, задержали экипажи патрульной полиции на Большой Окружной.

Во время поверхностной проверки в автомобилях были обнаружены предметы, похожие на оружие. Задержанные переданы следственно-оперативной группе Святошинского района. Призываем всех граждан быть бдительными! О подозрительных людях, мародерах, сразу сообщать на линию 102. Держимся.

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