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      Патрульные попали в жуткое ДТП в Мариуполе: фото

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      В Мариуполе патрульные на Toyota Prius попали в ДТП: полицейские попали в больницу / Пресс-служба патрульной полиции

      В Мариуполе Донецкой области произошло столкновение служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius с автомобилем Dacia Logan.

      По информации прессслужбы патрульной полиции Донецкой области, инцидент произошел в Центральном районе на перекрестке улиц Куинджи и Успенской.

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      Как утверждают правоохранители, столкновение произошло из-за того, что Dacia Logan не предоставил преимущество Toyota Prius. Перед этим патрульные двигались по улице Октябрьской в ​​сторону проспекта Металлургов на зеленый сигнал светофора, а во встречном направлении поворачивал налево Dacia Logan.

      В итоге от удара патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. Кроме того, еще травмы получили двое полицейских, находившихся в машине. По предварительным данным водитель получил травму головы, а напарница – перелом ноги. Оба госпитализированы.

      На месте работали следователи, устанавливают детали инцидента.

      Похожий инцидент в начале ноября произошел в Ровно, Здесь Volkswagen Passat протаранил припаркованное на обочине авто патрульной полиции. Водитель машины, вероятно, был пьян. В результате двое полицейских и сам виновник получили многочисленные травмы.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП ДТП с участием полиции Новости Мариуполя Полиция
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