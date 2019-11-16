Патрульные попали в жуткое ДТП в Мариуполе: фото

В Мариуполе Донецкой области произошло столкновение служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius с автомобилем Dacia Logan.

По информации прессслужбы патрульной полиции Донецкой области, инцидент произошел в Центральном районе на перекрестке улиц Куинджи и Успенской.

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Как утверждают правоохранители, столкновение произошло из-за того, что Dacia Logan не предоставил преимущество Toyota Prius. Перед этим патрульные двигались по улице Октябрьской в ​​сторону проспекта Металлургов на зеленый сигнал светофора, а во встречном направлении поворачивал налево Dacia Logan.

В итоге от удара патрульный автомобиль выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. Кроме того, еще травмы получили двое полицейских, находившихся в машине. По предварительным данным водитель получил травму головы, а напарница – перелом ноги. Оба госпитализированы.

На месте работали следователи, устанавливают детали инцидента.

Похожий инцидент в начале ноября произошел в Ровно, Здесь Volkswagen Passat протаранил припаркованное на обочине авто патрульной полиции. Водитель машины, вероятно, был пьян. В результате двое полицейских и сам виновник получили многочисленные травмы.