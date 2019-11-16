Патрульні потрапили у жахливу ДТП у Маріуполі: фото

У Маріуполі на Донеччині сталося зіткнення службового автомобіля Патрульної поліції Toyota Prius з легковиком Dacia Logan.

За інформацією пресслужби Патрульної поліції Донеччини, інцидент трапився у Центральному районі на перехресті вулиць Куїнджі та Успенської.

Важливо! Одна з найгірших ДТП в історії Словаччини, загинули 13 осіб: фото та відео

Як переконують правоохоронці, зіткнення сталося через те, що Dacia Logan не надав перевагу Toyota Prius. Перед цим патрульні рухалися вулицею Жовтневою в бік проспекту Металургів на зелений сигнал світлофора, а у зустрічному напрямку повертав ліворуч Dacia Logan.

У підсумку від удару патрульний автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зупинився на тротуарі. Крім того, ще травми отримали двоє поліцейських, що перебували в машині. За попередніми даними водій отримав травму голови, а напарниця – перелом ноги. Обох госпіталізували.

На місці працювали слідчі, які встановлюють деталі інциденту.

Схожий інцидент на початку листопада стався в Рівному, Тут Volkswagen Passat протаранив припарковане на узбіччі авто патрульної поліції. Водій машини, імовірно, був п’яним. У результаті двоє поліцейських і сам винуватець зазнали численних травм.