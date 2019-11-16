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      Патрульні потрапили у жахливу ДТП у Маріуполі: фото

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      У Маріуполі патрульні на Toyota Prius потрапили в ДТП: поліцейські потрапили до лікарні / Пресслужба Патрульної поліції

      У Маріуполі на Донеччині сталося зіткнення службового автомобіля Патрульної поліції Toyota Prius з легковиком Dacia Logan.

      За інформацією пресслужби Патрульної поліції Донеччини, інцидент трапився у Центральному районі на перехресті вулиць Куїнджі та Успенської.

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      Як переконують правоохоронці, зіткнення сталося через те, що Dacia Logan не надав перевагу Toyota Prius. Перед цим патрульні рухалися вулицею Жовтневою в бік проспекту Металургів на зелений сигнал світлофора, а у зустрічному напрямку повертав ліворуч Dacia Logan.

      У підсумку від удару патрульний автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зупинився на тротуарі. Крім того, ще травми отримали двоє поліцейських, що перебували в машині. За попередніми даними водій отримав травму голови, а напарниця – перелом ноги. Обох госпіталізували.

      На місці працювали слідчі, які встановлюють деталі інциденту.

      Схожий інцидент на початку листопада стався в Рівному, Тут Volkswagen Passat протаранив припарковане на узбіччі авто патрульної поліції. Водій машини, імовірно, був п’яним. У результаті двоє поліцейських і сам винуватець зазнали численних травм.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України ДТП за участю поліції Аварії та ДТП Поліція Новини Маріуполя
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