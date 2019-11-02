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      У Рівному нетверезий водій на швидкості протаранив авто патрульних: 3 постраждалих – фото

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      У Рівному нетверезий водій влетів в авто патрульних
      У Рівному нетверезий водій влетів в авто патрульних / фото: Нацполіція

      У Рівному 37-річний водій автомобіля Volkswagen Passat з запахом алкоголю на швидкості протаранив припарковане на узбіччі авто патрульної поліції. Внаслідок ДТП троє осіб отримали серйозні ушкодження, серед них винуватець аварії та двоє поліцейських.

      Інцидент трапився, коли патрульні перебували у салоні авто та оформляли протокол через порушення іншого водія, повідомляє поліція Рівненської області.

      До слова: Патрульне авто зіткнулося з мікроавтобусом у Миколаєві: поліцейську госпіталізували – відео

      Внаслідок ДТП двоє патрульних госпіталізовані у нейрохірургічне відділення. У 35-річної патрульної медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, а у 33-річного поліцейського – закриту черепно-мозкову травму та забій кульшового суглобу.

      аварія з патрульними поліцейськими у Рівному
      Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі

      Водночас 37-річного рівнянина доставили до лікарні із забійною раною голови, струсом головного мозку та запахом алкоголю. У нього відібрали зразки крові, а після надання необхідної медичної допомоги відпустили.

      Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні через порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

      Санкція цієї статті передбачає одне з наступних покарань:

      • штраф від 3 тисяч 400 до 8 тисяч 500 гривень;
      • виправні роботи терміном до 2 років;
      • арешт терміном до пів року;
      • обмеження волі терміном до 3 років.

      аварія з патрульними поліцейськими у Рівному
      Внаслідок ДТП двоє патрульних госпіталізовані з черепно-мозковими травмами

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Постраждалі Рівне
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