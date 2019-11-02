У Рівному нетверезий водій на швидкості протаранив авто патрульних: 3 постраждалих – фото

У Рівному 37-річний водій автомобіля Volkswagen Passat з запахом алкоголю на швидкості протаранив припарковане на узбіччі авто патрульної поліції. Внаслідок ДТП троє осіб отримали серйозні ушкодження, серед них винуватець аварії та двоє поліцейських.

Інцидент трапився, коли патрульні перебували у салоні авто та оформляли протокол через порушення іншого водія, повідомляє поліція Рівненської області.

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Внаслідок ДТП двоє патрульних госпіталізовані у нейрохірургічне відділення. У 35-річної патрульної медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, а у 33-річного поліцейського – закриту черепно-мозкову травму та забій кульшового суглобу.



Винуватцю ДТП загрожує до 3 років обмеження волі

Водночас 37-річного рівнянина доставили до лікарні із забійною раною голови, струсом головного мозку та запахом алкоголю. У нього відібрали зразки крові, а після надання необхідної медичної допомоги відпустили.

Слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні через порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Санкція цієї статті передбачає одне з наступних покарань:

штраф від 3 тисяч 400 до 8 тисяч 500 гривень;

виправні роботи терміном до 2 років;

арешт терміном до пів року;

обмеження волі терміном до 3 років.



Внаслідок ДТП двоє патрульних госпіталізовані з черепно-мозковими травмами