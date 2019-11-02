В Ровно нетрезвый водитель на скорости протаранил авто патрульных: 3 пострадавших – фото
В Ровно 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat в нетрезвом состоянии на скорости протаранил припаркованное на обочине авто патрульной полиции. В результате ДТП трое человек получили серьезные повреждения, среди них виновник аварии и двое полицейских.
Инцидент случился, когда патрульные находились в салоне авто и оформляли протокол за нарушение другого водителя, сообщает полиция Ровненской области.
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В результате ДТП двое патрульных госпитализированы в нейрохирургическое отделение. У 35-летней патрульной медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у 33-летнего полицейского – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб тазобедренного сустава.
Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы
В то же время 37-летнего ровенчанина доставили в больницу с раной головы, сотрясением головного мозга и запахом алкоголя. У него отобрали образцы крови, а после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.
Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести.
Санкция этой статьи предусматривает одно из следующих наказаний:
- штраф от 3 тысяч 400 до 8 тысяч 500 гривен;
- исправительные работы сроком до 2 лет;
- арест сроком до полугода;
- ограничение свободы сроком до 3 лет.
В результате ДТП двое патрульных госпитализированы с черепно-мозговыми травмами