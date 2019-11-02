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      В Ровно нетрезвый водитель на скорости протаранил авто патрульных: 3 пострадавших – фото

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      В Ровно нетрезвый водитель влетел в авто патрульных
      В Ровно нетрезвый водитель влетел в авто патрульных / Фото: Нацполиция

      В Ровно 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat в нетрезвом состоянии на скорости протаранил припаркованное на обочине авто патрульной полиции. В результате ДТП трое человек получили серьезные повреждения, среди них виновник аварии и двое полицейских.

      Инцидент случился, когда патрульные находились в салоне авто и оформляли протокол за нарушение другого водителя, сообщает полиция Ровненской области.

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      В результате ДТП двое патрульных госпитализированы в нейрохирургическое отделение. У 35-летней патрульной медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у 33-летнего полицейского – закрытую черепно-мозговую травму и ушиб тазобедренного сустава.

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      Виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы

      В то же время 37-летнего ровенчанина доставили в больницу с раной головы, сотрясением головного мозга и запахом алкоголя. У него отобрали образцы крови, а после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

      Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло телесные повреждения средней тяжести.

      Санкция этой статьи предусматривает одно из следующих наказаний:

      • штраф от 3 тысяч 400 до 8 тысяч 500 гривен;
      • исправительные работы сроком до 2 лет;
      • арест сроком до полугода;
      • ограничение свободы сроком до 3 лет.

      аварія з патрульними поліцейськими у Рівному
      В результате ДТП двое патрульных госпитализированы с черепно-мозговыми травмами

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Ровно Постраждалі
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