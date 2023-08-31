Кто находился за рулем Jaguar в Днепре перед стрельбой: что говорят в ГБР

В сети 30 августа появились видео, на которых камеры дорожного движения и бодикамеры стражей порядка зафиксировали нарушение дорожного движения водителем Jaguar в Днепре. На них видно, что сначала на одном стоп-кадре за рулем автомобиля находился мужчина, а когда автомобиль остановился – за рулем оказалась женщина.

На видео с телефонов детей, снимавших ситуацию из салона автомобиля, видно, что за рулем сидела женщина. В эфире телемарафона советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян объяснила, может ли сейчас следствие сказать, кто был за рулем, передает 24 Канал.

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Кто был за рулем автомобиля

Следствие не может сказать, кто именно был за рулем, потому что нужно проанализировать абсолютно все изъятые видео. Сапьян подчеркнула, что следствие получило кадры с:

камер "Безопасный город", то есть касающиеся дорог или установленные возле домов, где произошла стрельба;

бодикамер правоохранителей;

всех смартфонов, причастных к этой трагедии.

Теперь правоохранителям нужно все проанализировать. Кроме того, следствие не может быть голословным и необходимо провести судебно-медицинские экспертизы и экспертизы оружия, а также опросить свидетелей.

Это все необходимо сделать, для того чтобы установить и сделать такую, скажем, реконструкцию на бумаге всех событий. И установить, почему они привели именно к таким последствиям, и соответственно сделать выводы. После этого обвинительный акт передадут в суд,

– объяснила Сапьян.

Что зафиксировали на видео

Камеры, вероятно, дорожного наблюдения зафиксировали, что на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Орловской водитель Jaguar нарушил правила дорожного движения, повернув налево с правого ряда. На стоп-кадрах видно, что за рулем сидит мужчина, его жена – рядом.

Когда правоохранители остановили машину, за рулем уже сидела женщина. Есть теория, что они могли поменяться местами, чтобы мужчина не получил штраф.

Бодикамеры патрульных также зафиксировали угрозы и хамство от находившегося в автомобиле мужчины. Он открыто обижал правоохранителей, женщина сидела за рулем и отказывалась выполнять требования правоохранителей.

Стрельба в Днепре: коротко