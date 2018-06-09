Патрульный дрон: в США правоохранителям будут помогать беспилотники

В США осуществлять патрулирование полицейским будут помогать беспилотники. Их будут использовать для поисково-спасательных операций, реконструкции ДТП, а также – для отслеживания криминогенной ситуации.

Предполагается, что специальный сервис Evidence.com будет обрабатывать данные с камер беспилотников, передает Gizmodo.

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Как отмечают в СМИ, компания Axon совместно с концерн-производителем беспилотников DJI разработали для правоохранительных ведомств США патрульные беспилотники в рамках программы Axon Air.

Сотрудничество в рамках DJI Axon Air будет укреплять и расширять возможности правоохранительных органов в сфере защиты общественной безопасности, реагирования на чрезвычайные ситуации и спасения жизней,

– сообщил директор DJI в Северной Америке Майкл Перри.

Напомним, недавно разработчики из США представили систему, которая помогает военным тренировать внимательность и память. Исследования показали, что после испытаний нововведения бойцы начали быстрее находить мины. Так, благодаря искусственному интеллекту, который разработали военные и математики из университета Южной Калифорнии, подготовка бойцов стала проходить в 13 раз быстрее.