Патрушев не заменит Путина, если он умрет на операционном столе, – Пионтковский

Если Владимир Путин ляжет в больницу на три дня, он временно передаст свои полномочия президента Николаю Патрушеву. Однако шансы навсегда перехватить власть – нулевые.

Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что Путин больше всего доверяет Патрушеву.

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По его словам, Путин и Патрушев – это два российских политика, у которых наиболее антизападные взгляды. Однако о полной передаче власти России от Путина к Патрушеву – не говорится.

Если Путин умрет во время операции или вообще с ним что-нибудь случится, то шансы того, что Патрушеву удастся перехватить власть – нулевые,

– подчеркнул Пионтковский.

По мнению публициста, в Кремле для этого достаточно других людей. Кроме того, если Путин таки умрет, российские власти будут пытаться избавиться от невыносимой ситуации с войной.

"Если Путин умрет – у России немало желающих стать новым президентом. Однако вопрос в том, кто его уберет", – добавил Пионтковский.

Заметим, уже в ближайшее время Путина ждет хирургическое вмешательство. По информации журналистов The Sun, на оперативном лечении настаивают врачи.

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