Про це в ефірі 24 каналу заявив російській публіцист Андрій Піонтковський. Він підкреслив, що Путін чи не найбільше довіряє Патрушеву.

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За його словами, Путін і Патрушев – це двоє російських політиків, в яких найбільш антизахідні погляди. Однак про повну передачу влади Росії від Путіна до Патрушева – не мовиться.

Якщо Путін помре під час операції або взагалі з ним щось трапиться, то шанси того, що Патрушеву вдасться перехопити владу – нульові,

– наголосив Піонтковський.

На думку публіциста, у Кремлі для цього є достатньо інших людей. Крім того, якщо Путін таки помре, російська влада намагатиметься позбутись нестерпної ситуації з війною.

"Якщо Путін помре – у Росії чимало охочих стати новим президентом. Однак питання в тому, хто його прибере", – додав Піонтковський.

Зауважимо, вже найближчим часом на Путіна чекає хірургічне втручання. За інформацією журналістів The Sun, на оперативному лікуванні наполягають лікарі.

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