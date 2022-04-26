Патрушев выглядит так, как "вторая армия мира", когда бежала из-под Киева, – Валетов

Российские политики продолжают выступать с новыми абсурдными заявлениями по поводу войны, которую они развязали с Украиной, и роли в ней Запада. В частности, снова отличился секретарь совета безопасности России Николай Патрушев.

Впрочем, такого персонажа уже давно не нужно воспринимать всерьез. Такое мнение в эфире 24 канала высказал писатель и волонтер Ян Валетов.

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Комическая фигура

К примеру, когда Патрушев выступал после совета при президенте он выглядел словно испуганный школьник – не знал, что сказать, бормотал, у него дрожали колени. По мнению Валетова, в этой фигуре появилась определенная комичность, несмотря на его должность и ужас, который он должен навевать на других.

Сейчас Патрушев выглядит так, как "вторая армия мира", когда с награбленным имуществом убегала из-под Киева,

– заметил писатель.

Как отметил Валетов, российские политики так легко бросаются угрозами, поскольку понимают, что Запад никогда не ударит первым. В то же время, если бы у них было хотя бы малейшее сомнение в этом, то они бы себя так не вели.

Валетов заявил, что Патрушев превратился в комического персонажа: смотрите видео