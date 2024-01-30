ЗаявленияНиколая Патрушева о великой войне не удивительны ввиду взглядов этого русского деятеля. Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что вся власть Патрушева завязана на войне.

Читайте на тему Действуют вопреки интересам Путина: какие тезисы внезапно начала транслировать пропаганда

Чего хочет Патрушев

Не последний человек в России Николай Патрушев призвал готовиться россиян к "длинной войне с Западом". Мол, англосаксы ведут маленькие прокси-войны с Россией. Потому как он высказался даже после окончания "горячей фазы" войны с Украиной, война с Западом не прекратится.

Патрушев по этому и живет. Вся его власть основана на концепции тотальной войны. Если война имеет ограниченный характер так называемой "СВО", а страна продолжает жить, как и живет, то власть Патрушева тогда не безгранична,

– заметил Аббас Галлямов.

Патрушев как достаточно амбициозный человек не может удовлетвориться властью только в определенных аспектах. Он хотел бы иметь гораздо большее влияние, чем имеет сейчас.

"Здесь вопрос не в деньгах. Перед Патрушевым грандиозный политический проект – ему сына (Дмитрия Патрушева министра сельского хозяйства России – 24 Канал) нужно делать преемником. А для этого нужно контролировать всю страну не только осваивать бюджеты", – пояснил политтехнолог.

Вот почему Патрушеву и нужна тотальная война. Тогда не будет мирной экономики только тыл, который является такой же частью фронта, как и сами военные. Таким образом, секретарь Совбеза России сможет держать под контролем все сферы, которые сейчас ему не доступны.

"То, что об этом говорит Патрушев, – пустое место. Если бы об этом сказал Собянин (мэр Москвы – 24 Канал) или Мишустин (председатель правительства России – 24 Канал) это уже было бы другое дело", – добавил Галлямов.

Последние новости из России