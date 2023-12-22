Российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов прокомментировал 24 Каналу роль Патрушева в России. По его словам, материал The Wall Street Journal о причастности "правой руки" Путина к убийству Пригожина не открывает ничего нового.

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"Когда начинаются такие процессы, как войны, массовые убийства, террор со стороны России, то, конечно, Патрушев там всегда играет первую скрипку, поскольку он – об этом", – подчеркнул Мурзагулов.

Обратите внимание! В WSJ выяснили, что в августе по приказу Патрушева начали планировать операцию по ликвидации Евгения Пригожина. В западных спецслужбах утверждают, что причиной гибели главы ЧВК "Вагнера" стала бомба под крылом самолета, который впоследствии разбился.

"Крепкая" рука Патрушева может удушить Путина

Как известно, Путин пришел к власти на волне террористических актов, исполнителем которых считают Патрушева. Российское население было напугано и уже не думало о чем-то либеральном – лишь бы не было войны и быть в безопасности.

Они думали только о том, только кто-то спас бы их от этого всего. И пусть будет что угодно, пусть будет "крепкая" рука. Здесь они за что боролись – на то и напоролись,

– констатировал Мурзагулов.

Поэтому вполне возможно, что именно эта "крепкая" рука обернется против Путина.

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