Российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов прокомментировал 24 Каналу роль Патрушева в России. По его словам, материал The Wall Street Journal о причастности "правой руки" Путина к убийству Пригожина не открывает ничего нового.
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"Когда начинаются такие процессы, как войны, массовые убийства, террор со стороны России, то, конечно, Патрушев там всегда играет первую скрипку, поскольку он – об этом", – подчеркнул Мурзагулов.
"Крепкая" рука Патрушева может удушить Путина
Как известно, Путин пришел к власти на волне террористических актов, исполнителем которых считают Патрушева. Российское население было напугано и уже не думало о чем-то либеральном – лишь бы не было войны и быть в безопасности.
Они думали только о том, только кто-то спас бы их от этого всего. И пусть будет что угодно, пусть будет "крепкая" рука. Здесь они за что боролись – на то и напоролись,
– констатировал Мурзагулов.
Поэтому вполне возможно, что именно эта "крепкая" рука обернется против Путина.
Патрушев ведет собственную игру: последние новости
- Секретарь совета безопасности России временами активнее в публичном пространстве, чем Путин. Кроме того, комментирует темы, которых никогда не затрагивал, – политический и экономический процесс в стране-агрессоре.
- Речь Патрушева на фоне вбросов о "смерти" диктатора многие восприняли как некролог. Ведь "правая рука" Путина был одет в черное и говорил о нем в прошедшем времени.
- К слову, Патрушев как-то выступил на фоне карты без оккупированных территорий, кроме Крыма. За это в России могут заключить в тюрьму.