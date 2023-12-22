Російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов прокоментував 24 Каналу роль Патрушева в Росії. За його словами, матеріал The Wall Street Journal про причетність "правої руки" Путіна до вбивства Пригожина не відкриває нічого нового.

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"Коли починаються такі процеси, як війни, масові вбивства, терор з боку Росії, то, звісно, Патрушев там завжди грає першу скрипку, оскільки він – про це", – наголосив Мурзагулов.

Зверніть увагу! У WSL з'ясували, що в серпні з наказу Патрушева почали планувати операцію з ліквідації Євгенія Пригожина. У західних спецслужбах стверджують, що причиною загибелі очільника ПВК "Вагнера" стала бомба під крилом літака, який зрештою розбився.

"Міцна" рука Патрушева може придушити Путіна

Як відомо, Путін прийшов до влади на хвилі терористичних актів, виконавцем яких вважають Патрушева. Російське населення було налякане й уже не думало про щось ліберальне – аби лишень не було війни й бути в безпеці.

Вони думали лише про те, тільки б хтось врятував їх від цього всього. І хай буде що завгодно, хай буде "міцна" рука. Тут вони за що боролись – на те й напоролись,

– констатував Мурзагулов.

Тому, цілком можливо, що саме ця "міцна" рука обернеться проти Путіна.

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