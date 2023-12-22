Російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов прокоментував 24 Каналу роль Патрушева в Росії. За його словами, матеріал The Wall Street Journal про причетність "правої руки" Путіна до вбивства Пригожина не відкриває нічого нового.
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"Коли починаються такі процеси, як війни, масові вбивства, терор з боку Росії, то, звісно, Патрушев там завжди грає першу скрипку, оскільки він – про це", – наголосив Мурзагулов.
"Міцна" рука Патрушева може придушити Путіна
Як відомо, Путін прийшов до влади на хвилі терористичних актів, виконавцем яких вважають Патрушева. Російське населення було налякане й уже не думало про щось ліберальне – аби лишень не було війни й бути в безпеці.
Вони думали лише про те, тільки б хтось врятував їх від цього всього. І хай буде що завгодно, хай буде "міцна" рука. Тут вони за що боролись – на те й напоролись,
– констатував Мурзагулов.
Тому, цілком можливо, що саме ця "міцна" рука обернеться проти Путіна.
Патрушев веде власну гру: останні новини
- Секретар ради безпеки Росії часом активніший у публічному просторі, ніж Путін. Крім того, коментує теми, яких ніколи не торкався, – політичний та економічний процеси в країні-агресорці.
- Промову Патрушева на тлі вкидів про "смерть" диктатора багато хто сприйняв як некролог. Адже "права рука" Путіна був одягнений у чорне й говорив про нього в минулому часі.
- До слова, Патрушев якось виступив на тлі карти без окупованих територій, крім Криму. За це в Росії можуть ув'язнити.