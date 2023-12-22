Публіцист, галерист, політтехнолог Марат Гельман припустив 24 Каналу, коли станеться розкол зі спробою усунути Владіміра Путіна. За його словами, поштовхом може бути не бажання кращого майбутнього без диктора, а відчуття загрози від нього.
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"Тоді вони на щось можуть наважитись", – наголосив Гельман.
Російські еліти не мають іншого виходу
Коли представники номенклатури відчують, що втратили недоторканність і в будь-який момент їх можуть позбутись, вони намагатимуться діяти на випередження, щоб послабити Путіна.
Втекти їм не вдасться – вони вже підсанкційні. У них буде один вихід,
– констатував Гельман.
Однак сьогодні розраховувати на якийсь конкретний сценарій не можна. Як і на те, що зі зміною влади політика країни-агресорки суттєво зміниться. Тому треба готуватись до затяжної війни.
У Росії поглиблюється розкол: останні новини
- Аналітики ISW зауважили, що антимігрантська та ксенофобська риторика патріарха Кіріла суперечить заявам Путіна про інклюзивність у межах "руского міра". До речі, політика російського уряду щодо мігрантів теж.
- Хоча російське населення перебуває в полону пропаганди, деякі люди таки незадоволені політикою Путіна. Під час "прямої лінії" такі особи хотіли запитати, зокрема, "коли він (Путін – 24 Канал) здохне".
- Одним з найболісніших питань у Росії залишається мобілізація. Саме через це Путін так довго не наважувався оголосити про балотування на наступних виборах.