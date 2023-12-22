Публіцист, галерист, політтехнолог Марат Гельман припустив 24 Каналу, коли станеться розкол зі спробою усунути Владіміра Путіна. За його словами, поштовхом може бути не бажання кращого майбутнього без диктора, а відчуття загрози від нього.

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"Тоді вони на щось можуть наважитись", – наголосив Гельман.

Зверніть увагу! Одним з можливих наступників Путіна називають секретаря ради безпеки Ніколая Патрушева. До речі, журналісти The Wall Street Journal вважають, що саме він організував убивство Євгенія Пригожина.

Російські еліти не мають іншого виходу

Коли представники номенклатури відчують, що втратили недоторканність і в будь-який момент їх можуть позбутись, вони намагатимуться діяти на випередження, щоб послабити Путіна.

Втекти їм не вдасться – вони вже підсанкційні. У них буде один вихід,

– констатував Гельман.

Однак сьогодні розраховувати на якийсь конкретний сценарій не можна. Як і на те, що зі зміною влади політика країни-агресорки суттєво зміниться. Тому треба готуватись до затяжної війни.

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