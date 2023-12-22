Публицист, галерист, политтехнолог Марат Гельман предположил 24 Каналу, когда произойдет раскол с попыткой устранить Владимира Путина. По его словам, толчком может быть не желание лучшего будущего без диктора, а чувство угрозы от него.
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"Тогда они на что-то могут отважиться", – подчеркнул Гельман.
Российские элиты не имеют другого выхода
Когда представители номенклатуры почувствуют, что потеряли неприкосновенность и в любой момент от них могут избавиться, они постараются действовать на опережение, чтобы ослабить Путина.
Убежать им не удастся – они уже подсанкционные. У них будет один выход,
– констатировал Гельман.
Однако сегодня рассчитывать на какой-либо конкретный сценарий нельзя. Как и на то, что с изменением власти политика страны-агрессора существенно изменится. Поэтому нужно готовиться к затяжной войне.
В России углубляется раскол: последние новости
- Аналитики ISW отметили, что антимигрантская и ксенофобская риторика патриарха Кирилла противоречит заявлениям Путина об инклюзивности в пределах "русского мира". Кстати, политика российского правительства относительно мигрантов тоже.
- Хотя российское население находится в плену пропаганды, некоторые люди таки недовольны политикой Путина. Во время "прямой линии" такие лица хотели спросить, в частности, "когда он (Путин – 24 Канал) сдохнет".
- Одним из самых болезненных вопросов в России остается мобилизация. Именно поэтому Путин так долго не решался объявить о баллотировании на следующих выборах.