Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что происходит атака Ростовской области. Также 23 декабря в этом российском регионе прозвучали 9 взрывов. Вероятной целью ударов был аэродром Миллерово.

Важно Украинские БПЛА способны достигать вглубь России на 2 тысячи километров, – ГУР

Еще будут новости о "работе ПВО"

Андрющенко отметил, что уже есть подтверждение поражения в городе Сальск Ростовской области, где был сбит как минимум один БПЛА, а его обломки упали на территории локомотивного депо.

Все это движется через Мариуполь и район, поэтому, возможно, здесь была работа ПВО. Похоже на то, что это был прилет – наш дрон или ракета, которые туда "пожаловали". Наши люди пытаются это выяснить,

– подчеркнул он.

Однозначно, по его словам, это произошло не на территории Мариуполя, а за городом. Учитывая, где и как фиксировали и какой гул стоял, в треугольнике Мангуш – Мариуполь – трасса Никольское есть много объектов, по которым может прилететь.

Здесь базирование оккупантов, расположение ПВО и РЛС России. Мест для потенциального поражения хватает. Надеюсь, что это одно из них. В ближайшее время узнаем, что произошло. Мы уверены, что это не последняя работа ПВО в нашей зоне контроля,

– пояснил руководитель "Центра изучения оккупации".

Речь идет о Мариупольском и Бердянском районах. Учитывая то, что с утра 29 декабря и в течение дня продолжалась активная атака дронами как минимум через Ростовскую область, а может и вглубь территории России, то, по его словам, еще будут новости о "работе ПВО" в Мариуполе, Бердянске и в российских регионах.

"Сейчас можно предположить, что это были украинские дроны самолетного типа. Также возможно летели и ракеты, потому что в последнее время украинские силы осуществляют комбинированные атаки – по Ростовской и Орловской областях", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Что известно об атаке по Ростовской области