Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що відбувається атака Ростовської області. Також 23 грудня у цьому російському регіоні пролунало 9 вибухів. Імовірною ціллю ударів був аеродром Міллерово.

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Ще будуть новини про "роботу ППО"

Андрющенко зазначив, що вже є підтвердження ураження у місті Сальськ Ростовської області, де було збито щонайменш один БпЛА, а його уламки впали на території локомотивного депо.

Все це рухається через Маріуполь та район, тому, можливо, тут була робота ППО. Схоже на те, що це був приліт – наш дрон чи ракета, що туди "завітав". Наші люди намагаються це з'ясувати,

– наголосив він.

Однозначно, за його словами, що це відбулось не на території Маріуполя, а за містом. Враховуючи, де і як фіксували та який гул стояв, у трикутнику Мангуш – Маріуполь – траса Нікольське є багато об'єктів, по яких може прилетіти.

Тут є базування окупантів, розташування ППО та РЛС Росії. Місць для потенційного ураження вистачає. Сподіваюсь, що це одне з них. Найближчим часом дізнаємося, що відбулось. Ми впевнені, що це не остання робота ППО в нашій зоні контролю,

– пояснив керівник "Центру вивчення окупації".

Йдеться про Маріупольський та Бердянський райони. Враховуючи те, що з ранку 29 грудня і впродовж дня триває активна атака дронами через щонайменше Ростовську область, а може й вглиб території Росії, то за його словами, ще будуть новини про "роботу ППО" в Маріуполі, Бердянську та у російських регіонах.

"Наразі можна припустити, що це були українські дрони літакового типу. Також можливо летіли і ракети, тому що останнім часом українські сили здійснюють комбіновані атаки – по Ростовській і Орловській областях", – підкреслив Петро Андрющенко.

Що відомо про атаку по Ростовській області