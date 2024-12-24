Стосовно можливого удару по аеродрому Міллерово росіяни, що називається, плутаються в показах. Одні пишуть, що все добре і ніхто не постраждав, а от інші твердять, що "є наслідки". 24 Канал зібрав деталі.

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Що відомо про атаку по Міллерово

Там пролунало щонайменше 9 вибухів. У мережі є відео, де чути, як безпілотники намагаються збити.

На тому ж відео є дуже мальовничий момент влучання. Українські користувачі вже ущипливо назвали це прильотом "Орешника" по території Росії. І справді, це точно не уламок: вибух схожий на ядерний гриб.

Росіяни намагаються збити "добрі дрони": дивіться відео (обережно, нецензурна лексика!)



Величезний вибух у Міллерово / Скриншот 24 Каналу

Влада регіону заявила, що ППО збила цілих 8 БпЛА і продовжила працювати на момент публікації цього повідомлення. Тобто понад 40 хвилин.

Постраждалих нібито не було. Але в повідомленні російського чиновника є цікавий момент. Він написав "інформацію про наслідки на землі ще уточнюють". Тобто влучання є.

Пожежа в Міллерово / Фото з телеграм-каналу SuperNova

Російські провладні телеграм-канали написали про пожежу. Її причиною назвали "уламки, що впали в лісосмузі".

Горів "камиш", брехали росіяни: дивіться відео пожежі в Міллєрово

Російське міноборони заявило, що ППО збила 9 безпілотників над Ростовською областю і 2 над акваторією Азовського моря.

Від Міллерово до лінії бойового зіткнення понад 150 кілометрів. Але аеродром не в самому місті, а за 5 кілометрів на північний захід.

Аеродром Міллерово на карті Росії

З 2009 по 2014 роки аеродром не експлуатували. Його відродили перед нападом на Крим. Але Україна вже кілька разів атакувала Міллерово – наприклад, у перші ж дні повномасштабної війни.

Андрій Коваленко з ЦПД повідомив, що це стратегічний об'єкт для ворога. А саме база для його фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України.