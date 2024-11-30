Дехто з місцевих повідомляв, що пожежа спалахнула в районі трансформаторної підстанції. Що ж сталося в місті 24 Каналу розповів заступник голови Британської районної ради Віктор Дудукалов.

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"Наразі відомо: дещо летіло в Бердянськ, несло українську національну ідею. Імовірно, прилетіло по заводській інфраструктурі, де окупанти полюбляють влаштовувати ремонтні бази чи зберігати техніку", – повідомив Дудукалов.

Цікаво, що росіяни вже відзвітували, що нібито збили безпілотник, але за дивним збігом обставин відбулося це саме над електричною підстанцією. Мовиться про підстанцію в нижній частині міста.

Окупанти самостійно зробили гірше для цивільних, про яких вони ніколи не турбувалися – збивають прямо над житловими кварталами українські безпілотники. Краще б вони дозволяли їм вільно долетіти до російських позицій,

– зауважив заступник голови Бердянської районної ради.