Вночі проти 30 листопада в Бердянську прогриміли вибухи. Про це пише 24 Канал із посиланням на військову обласну адміністрацію.

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Була також пожежа

вибухи, відключення світла та проблеми з інтернетом

Ввечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та інших) чули звуки вибуху. Одразу після вибухів на 8-му березня та в Колонії частково зникла електроенергія.

Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, розповідали також про перебої з інтернетом. Оператор "Поінт" сказав, що на магістральній лінії сталась аварія і тому відбулось переключення на резервний канал зв'язку.

На окупованих територіях досить часто відбуваються дивні події. Там час від часу пишуть про вибухи. Росіяни більше не можуть відчувати себе в безпеці.