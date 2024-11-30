В ночь на 30 ноября в Бердянске прогремели взрывы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на военную областную администрацию.
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Был также пожар
взрывы, отключение света и проблемы с интернетом
Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и других) слышали звуки взрыва. Сразу после взрывов на 8-м марта и в Колонии частично исчезла электроэнергия.
Некоторые горожане свидетельствовали пожар в районе трансформаторной подстанции,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, рассказывали также о перебоях с интернетом. Оператор "Поинт" сказал, что на магистральной линии произошла авария и поэтому произошло переключение на резервный канал связи.
На оккупированных территориях довольно часто происходят странные события. Там время от времени пишут о взрывах. Россияне больше не могут чувствовать себя в безопасности.