Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты и коллаборанты воюют между собой за руины города.

Важно На днях оккупанты планируют снова обвинить Украину в разрушениях Мариуполя: привлекут мировые СМИ

Коллаборанты не хотят подчиняться "донецким"

По словам Петра Андрющенко, мариупольский главный коллаборант Иващенко и его прихвостни сейчас фактически не подчиняются донецким боевикам. Они напрямую сотрудничают с группировкой ФСБ "Саблин и Иванов", которые ими управляют.

Эта политическая группа хочет напрямую интегрировать Мариуполь в Россию. Один из вариантов – "присоединение" к Ростовской области и показательное восстановление его как "символ" по типу Грозного или Крыма. Это поможет контролировать большой поток денег, на которых можно обогатиться.

Такая ситуация не нравится боевикам из Донецка и их кураторам из ФСБ, потому что они уходят на задний план. Поэтому в городе уже начали появляться кадыровцы, выполняющие свою задачу.

"Именно поэтому внезапно под патронатом кураторов Пушилина появляется Кадыров и его мародеры. Не просто ради удержания страха в городе и мародерства. А как гарантия, что никакого отдельного финансирования, усиления политического значения Мариуполя не будет. Для обеспечения такого сценария Пушилин уже начал ослаблять Мариуполь в части репрессивной машины", – рассказывает Петр Андрющенко.

Поэтому банда из Донецка уже отвела свою так называемую "народную милицию" из Мариуполя. Это позволит ослабить контроль за горожанами, чтобы они якобы благосклонно относились к псевдореспубликам.

Группа "Саблина", понимая свое положение, уже начала распространять пропаганду на мариупольцев, что им якобы нужна Россия. А псевдореспублики – это просто лишний барьер.

Кто в итоге выйдет победителем – увидим очень скоро. В любом случае речь о горожанах не идет. Но это точно начало срока годности либо Пушилина, либо Иващенко. Потому что за каждым – ФСБ, которое уже не так монолитно, как до 24 февраля 2022 года,

– объясняет Петр Андрющенко.

Добавим, сейчас в Мариуполе осталось около четверти от довоенного населения. Оккупанты пытаются навязать мнение, что людей бросили на произвол судьбы, и не дают им выехать на подконтрольную Украине территорию. Хотя мариупольцы все равно пытаются уехать в Запорожье.

Обратите внимание – Гаубицы уже уничтожают орков! Вениславский рассказал об оружии от США: видео