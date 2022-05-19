Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти та колаборанти воюють між собою за руїни міста.

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Колаборанти не хочуть підкорятися "донецьким"

За словами Петра Андрющенка, маріупольський головний колаборант Іващенко та його посіпаки зараз фактично не підпорядковуються донецьким бойовикам. Вони напряму співпрацюють із угрупованням ФСБ "Саблін та Іванов", які ними керують.

Ця політична група хоче напряму інтегрувати Маріуполь в Росію. Один з варіантів – "приєднання" до Ростовської області та показове відновлення його як "символ" на кшталт Грозного чи Криму. Це допоможе контролювати великий потік грошей, на яких можна буде збагатитися.

Така ситуація не подобається бойовикам з Донецька та їхніх кураторів з ФСБ, бо вони відходять на задній план. Через це в місті вже почали з’являтися кадирівці, які виконують своє завдання.

"Саме тому раптово за патронатом кураторів Пушиліна з’являється Кадиров і його мародери. Не просто задля утримання страху в місті та мародерства. А як гарантія, що ніякого окремого фінансування, посилення політичного значення Маріуполя не буде. Для забезпечення такого сценарію Пушилін вже почав послаблювати Маріуполь в частині репресивної машини", – розповідає Петро Андрющенко.

Через це банда з Донецька вже відвела свою так звану "народну міліцію" з Маріуполя. Це дозволить послабити контроль за містянами, щоб вони нібито прихильно ставилися до псевдореспублік.

Натомість група "Сабліна", розуміючи своє становище, вже почала поширювати пропаганду на маріупольців, що їм нібито потрібна Росія. А псевдореспубліки – це просто зайвий бар’єр.

Хто у підсумку вийде переможцем – побачимо дуже скоро. В будь-якому випадку мова про містян не йде. Але це точно початок терміну придатності або Пушиліна, або Іващенка. Тому, що за кожним – ФСБ, яке вже не таке монолітне, як до 24 лютого 2022 року, – пояснює Петро Андрющенко.

Додамо, зараз в Маріуполі залишилася близько чверть від довоєнного населення. Окупанти намагаються нав’язати думку, що людей кинули напризволяще, і не дають їм виїхати на підконтрольну Україні територію. Хоча маріупольці все одно намагаються виїхати до Запоріжжя.

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