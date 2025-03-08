Печальную весть сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра в телеграмме.

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Умер Павел Буров

Лейтенант Павел Буров умер 4 марта 2025 года в Киевской городской клинической больнице №1.

Прощание с защитником состоялось 7 марта в Броварах. В 11:00 было запланировано прощание на Майдане Свободы, далее воина отпели в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Похоронили украинского военного на Аллее славы в Броварах.

"Искренние соболезнования родным и близким Павла Владимировича... Вечная и светлая память Герою-защитнику!" – написал глава города.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Светлая память!